Piątka pod gwiazdami

Na liście startowej trzeciego Elbląskiego Biegu pod Gwiazdami znalazło się w sobotę (27 września) prawie 840 zawodników, wystartowało ponad 720. Do pokonania mieli pięć kilometrów. – Wieczór jest super, pogoda świetna do biegania, końcówka z górki, więc można będzie przyspieszyć – mówiła tuż przed startem pani Agata, jedna z uczestniczek imprezy. Pierwsze zdjęcia, więcej w galerii wkrótce.

Dokładnie o godz. 20 z alei Jana Pawła II wystartowali uczestnicy III Elbląskiego Biegu pod Gwiazdami. Do pokonania było 5 km ulicami: Czuchnowskiego, Rosnowskiego i ponownie al. Jana Pawła II do mety zlokalizowanej na wysokości Elbląskiego Parku Technologicznego.

Jestem drugi raz na nocnym biegu na Modrzewinie i podoba mi się bardzo jego atmosfera. Bieganie po zmroku ma swój klimat. Trasa należy do łatwych, trzeba trochę uważać na płytach betonowych i tyle. Damy radę – powiedział nam tuż przed startem pan Robert.

Dla pani Agaty to pierwszy Elbląski Bieg pod Gwiazdami.

– Wieczór jest super, pogoda świetna do biegania, końcówka z górki, więc można będzie przyspieszyć . Biegam trzy razy w tygodniu od czterech lat, więc trochę wprawy już mam – mówiła tuż przed startem.

W tym roku wśród mężczyzn najszybszy był Mateusz Jankowski z Elbląga z czasem 16 minut i 41 sekund. Najszybszą z pań była Weronika Wolak z Braniewa z czasem 19 minut 31 sekund.

Każdy uczestnik biegu po przekroczeniu linii mety otrzymał medal z motywem z konstelacji gwiazd. Organizatorem wydarzenia był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Wyniki III Elbląskiego Biegu pod Gwiazdami znajdziecie w tym linku.