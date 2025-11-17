Piątkowy wieczór z Ice Party

Jeśli piątek ma być początkiem dobrego weekendu, to najlepiej zacząć go na lodzie! 21 listopada, o godz. 19.10, Lodowisko Helena zamienia się w scenę małej zimowej imprezy. Zamiast zwykłej ślizgawki szykujemy Ice Party, czyli porządną dawkę klimatycznego światła i muzyki na topie.

Podczas piątkowej ślizgawki zadbamy o imprezowy klimat. Pojawi się nastrojowe oświetlenie, które doda jeździe klubowego charakteru, a muzyka z głośników nastroi wszystkich uczestników pozytywnie. Na tej ślizgawce warto być aktywnym i oznaczać profil @mosirelblag na IG – czekają nagrody dla najbardziej zaangażowanych. Ceny pozostają bez zmian, więc wchodzicie dokładnie na takich zasadach jak zawsze. Bilet ulgowy – 10 zł lub 9 zł z kartą w Elblągu; normalny kosztuje 14 zł lub 12 zł z kartą w Elblągu. Jeśli nie macie w domu łyżew – bez obaw, sytuację ratuje stacjonarna wypożyczalnia KS Orzeł, gdzie możecie je wypożyczyć w cenie 10 zł za parę.

Piątkowe Ice Party to idealny sposób na rozkręcenie nadchodzącego weekendu. Koniecznie dajcie znać znajomym o wydarzeniu i widzimy się na tafli!