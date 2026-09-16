Pierwszy obcokrajowiec w Elbaskecie

Macedoński rozgrywający, powroty po przerwie i jasny cel – awans do fazy play-off. Basketball Elbląg kompletuje skład na nadchodzące rozgrywki II ligi, które ruszają już w najbliższą sobotę.

Szeregi Basketballu Elbląg wzmocnią nowi zawodnicy, którzy zdecydowali się wrócić na parkiet po dłuższej lub krótszej przerwie. W kadrze nie zabrakło też absolutnej rewolucji – do zespołu dołącza pierwszy obcokrajowiec w historii klubu!

Prawdziwym hitem transferowym jest 28-letni Macedończyk Andrei Atanasov. Występujący na pozycji rozgrywającego lub rzucającego obrońcy koszykarz to pierwszy zagraniczny zawodnik w barwach elbląskiego klubu. W sezonie 2023/2024 reprezentował barwy Vardaru Skopje w macedońskiej Superlidze, gdzie notował średnio 11,7 punktu, 2,8 zbiórki oraz 2,6 asysty na mecz.

Większe wsparcie na skrzydle zapewni 27-letni Szymon Urbański, mogący grać jako niski lub silny skrzydłowy. Nowy nabytek Elbasketu ma w swoim CV występy w ekstraklasowej Polpharmie Starogard Gdański (15 spotkań w latach 2019–2021) oraz na drugoligowych parkietach.

Kolejną nową twarzą w drużynie jest 20-letni Olaf Rarowski-Grecker (rzucający/niski skrzydłowy), który ostatnio przywdziewał barwy drugoligowego Uniwersytetu Gdańskiego Trefla Gdańsk. Odrębne wzmocnienie stanowi doświadczony, 33-letni Tomasz Portacha, mający za sobą przeszłość m.in. w Itago Gdynia. Skład zespołu uzupełnią ponadto Krzysztof Celak (awansowany z rezerw) oraz utalentowani juniorzy z ekipy Elbasket U17: Dominik Kurian i Filip Kowalski.

Pierwszy mecz o ligowe punkty elblążanie rozegrają już w najbliższą sobotę, 19 września. W hali przy ul. Kościuszki podejmą drużynę Sklep Polski MKK Gniezno. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17. Wstęp wolny.

Nadrzędnym celem elbląskiego zespołu na ten sezon jest wywalczenie awansu do fazy play-off. Przypomnijmy, że w dwóch poprzednich kampaniach Elbasket zajmował odpowiednio dziewiąte i dziesiąte miejsce w tabeli. Z nowymi wzmocnieniami drużyna ma realną szansę poprawić te rezultaty. Do play off awansuje 8 najlepszych drużyn.