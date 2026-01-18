Pierwszy tydzień ferii z MOSiR - sprawdź szczegóły

Zimowa aura nie odpuszcza, co powinno ucieszyć dzieci i młodzież, które już od 19 stycznia oficjalnie rozpoczną dwutygodniową przerwę od szkoły. Tym, którzy na ferie zostają w mieście polecamy zapoznać się z bezpłatną ofertą zajęć sportowo-rekreacyjnych. W planie m.in.: ślizgawki na lodowisku i Kalbarze, aktywności na basenie, zumba kids, gry zespołowe czy strzelnica. Pełen harmonogram znajduje się na stronie mosir.elblag.eu z podziałem na dni i obiekty.

Ślizgawki i zajęcia ruchowe na Karowej

Przez cały czas trwania ferii, od poniedziałku do piątki, dzieci i młodzież będą mogły skorzystać z darmowych sesji na lodowisku Helena. Wejścia będą odbywać się o godzinach 12:00 i 13:10. Podczas ślizgawek nie zabraknie gier i zabaw na tafli.

Dodatkowo w sali fitness Krytego Lodowiska odbędą się zajęcia Zumba Kids (poniedziałki, godz. 10:30) oraz treningi na trampolinach (środy, godz. 10:30).

90 minut bezpłatnej jazdy na Kalbarze

Ostatnie zimowe dni sprzyjają spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Od poniedziałku do piątku o godz. 14:30 można przyjść na tor Kalbar i cieszyć się darmową jazdą na łyżwach, podczas sesji, która potrwa aż 90 minut.

Grupy zorganizowane mogą skorzystać z lodowiska i toru Kalbar po wcześniejszej rezerwacji (telefon: 55 625 63 15, e-mail: olga.samplawska@mosir.elblag.eu) oraz po opłaceniu ślizgawki.

Na obu obiektach działa wypożyczalnia sprzętu prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł (koszt: 10 zł za parę łyżew).

Sporty zespołowe, judo i tenis stołowy w Hali Sportowo-Widowiskowej

W pierwszym tygodniu ferii, już od godziny 8:00, miłośnicy piłki nożnej, siatkowe, ręcznej, judo i tenisa stołowego będą mieli okazję do sprawdzenia swoich możliwości podczas zajęć, które poprowadzą trenerzy z elbląskich klubów: APR Handballowy Elbląg, ZKS Olimpia Elbląg, MMKS Concordia Elbląg, Energa MKS Truso, UKS Olimpia Judo Elbląg, EKS Mlexer. Oprócz tego, w czwartek 22 stycznia, w Szkole Tenisa i Squasha Score odbędą się zajęcia ze squasha, start o godz. 12:30.

Basen i strzelnica w Krytej Pływalni

W Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68 zaplanowano zajęcia rekreacyjne w wodzie dla dzieci i młodzieży. Wejścia odbywać się będą od poniedziałku do piątku o godzinie 10:00 (klasy II–IV) oraz 11:00 (klasy V–VIII). Dodatkową atrakcją będą zajęcia strzeleckie na strzelnicy KS Orzeł, prowadzone pod okiem instruktora. Zajęcia zaplanowano w poniedziałki i czwartki o godzinie 12:00.

Snowbike, gra miejska i ognisko w Bażantarni

Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie wykorzystali śnieżnych warunków do zorganizowania plenerowych aktywności. W sobotę, 24 stycznia, zapraszamy całe rodziny do wzięcia udziału w snowbike – zimowym przejeździe rowerowym po Bażantarni, po przejechaniu kilometrów koniecznie musicie wziąć udział w Grze Miejskiej – start na dużej polanie. Po wszystkim przyjdzie czas na zasłużony odpoczynek, czyli wspólne ognisko przy wiacie Margitka. Do zobaczenia o godz. 11:00 w Bażantarni.

Organizatorami ferii zimowych są Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Partnerami wydarzenia są: Elbląski Szkolny Związek Sportowy, APR Handballowy Elbląg, Energa MKS Truso, KS Orzeł, EKS Mlexer, ZKS Olimpia Elbląg, MMKS Concordia Elbląg, UKS Olimpia Judo Elbląg, Szkoła Tenisa Squasha i Padla Score oraz 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej.