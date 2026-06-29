Pierwszy tydzień wakacji z MOSiR-em

Przed nami dwa miesiące wakacji, w którym dzieci i młodzież będą mogły odpocząć po intensywnym roku szkolnym. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował ofertę bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych. W pierwszym tygodniu w planie m.in.: popołudniowa wycieczka rowerowa, zawody na rolkowisku z UKS Wikingami, zumba na Placu Katedralnym i Turniej Piłkarski na ul. Skrzydlatej. Sprawdź szczegóły.

Rowerem wzdłuż rzek (wtorek, 30 czerwca)

Zapraszamy do udziału w pierwszej z cyklu trzech popołudniowych wycieczek rowerowych po najbliższych okolicach Elbląga. Na dobry początek wakacyjnych przejażdżek proponujemy i zapraszamy na trasę wzdłuż rzeki Elbląg i Cieplicówki. Dystans ok. 41 km. Tempo jazdy będzie bardzo spokojne, turystyczne w granicach 12-15 km na godzinę. Do udziału w wycieczce organizatorzy zapraszają całe rodziny. Czas trwania imprezy to około 3 godzin. Udział w wycieczce jest bezpłatny. Naszą jazdę zakończymy lodami w restauracji La Botte przy Bramie Targowej. Ruszamy we wtorek 30 czerwca o godz. 17:00 z ulicy Wodnej na elbląskim Starym Mieście (napis ELBLĄG).

Zawody na rolkach z Wikingami (środa, 1 lipca)

Nałóż rolki i pokonaj sprawnościowy tor przeszkód, który przygotowaliśmy wspólnie z UKS Wikingowie. Od godziny 17:00 czekamy na śmiałków, którzy będą chcieli podjąć wyzwanie. Rolkarski tor przeszkód, który nie tylko rozrusza, ale i sprawdzi Wasze umiejętności jazdy. A na koniec – słodkie niespodzianki dla wszystkich uczestników. Udział bezpłatny.

Zumba na Placu Katedralnym (czwartek, 2 lipca)

Wasza ulubiona forma zumby w plenerze powraca. Po raz pierwszy, w ramach wakacji z MOSiR-em, spotkamy się w najbliższy czwartek, 2 lipca o godz. 17:00. Przez dwie godziny będziecie mieli okazję potańczyć w rytmie gorących hitów. Koniecznie zabierzcie ze sobą sportowe obuwie, wygodny strój i butelkę wody. Dajcie znać wcześniej koleżance, przyjaciółce lub mamie, im więcej nas będzie tym lepiej. Do zobaczenia na Placu Katedralnym.

Turniej Piłkarski na Skrzydlatej (sobota, 4 lipca)

Już w sobotę, 4 lipca, o godzinie 10:00 zapraszamy wszystkich miłośników futbolu na turniej piłki nożnej sześcioosobowych drużyn. Areną zmagań będzie boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej w Elblągu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje zapisy online. Każdy mecz potrwa 2 x 8 minut i będzie rozgrywany w systemie sześciu zawodników w polu. W składzie drużyny może znaleźć się maksymalnie ośmiu zawodników – sześciu grających i dwóch rezerwowych.

Turniej jest otwarty dla wszystkich powyżej 15. roku życia. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Dokument do pobrania dostępny jest poniżej. Dla trzech najlepszych zespołów przewidziano pamiątkowe medale oraz puchary. Mecze sędziować będą licencjonowani arbitrzy, a o przyjęciu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń – obowiązuje limit miejsc (12). Zachęcamy do wcześniejszego pobrania oświadczenia zawodnika i oświadczenia zgody rodzica, w przypadku zawodników niepełnoletnich. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz online, w którym należy podać nazwę drużyny, dane kontaktowe kapitana oraz imiona, nazwiska i daty urodzenia zawodników.

Kalbar przez całe wakacje

Od poniedziałku do niedzieli, przez całe wakacje, można skorzystać z uroków Toru Kalbar. Obiekt jest czynny od 9:00 do 20:50. Można pojeździć na rolkach, pograć w koszykówkę, czy zarezerwować kort do tenisa (tel. 537 443 376).