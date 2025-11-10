PlusLiga 11 listopada w Elblągu

11 listopada o godz. 17.30 wielka siatkówka zagości ponownie w Elblągu. Barkom Każany Lwów podejmie PGE PROJEKT Warszawa, w szeregach którego można będzie zobaczyć m.in reprezentantów Polski: Jakuba Kochanowskiego, Jana Firleja czy Bartosza Bednorza.

Spotkanie zostanie rozegrane w HWS w Elblągu przy Al. Grunwaldzkiej. Dostępne są jeszcze w sprzedaży bilety na to wydarzenie. Można je nabyć na portalu Abilet.pl oraz bezpośrednio przed meczem w kasie hali.

Przypomnijmy, że w sezonie 2025/26 ukraiński Barkom Każany Lwów swoje mecze w Pluslidze w roli gospodarza będzie rozgrywał właśnie w elbląskiej Hali Sportowo–Widowiskowej.

Lwowskie Nietoperze to zespół z czołówki ukraińskiej Superlihi. Trzykrotny mistrz Ukrainy (w sezonach 2017/18. 2018/19 i 2020/21), dwukrotny wicemistrz tego kraju (w sezonach 2016/17 i 2021/22), czterokrotny zdobywca Pucharu Ukrainy (w sezonach 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2020/21). Plany, aby Barkom grał w w polskich rozgrywkach, rozpatrywano jeszcze przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Wówczas Ukraińcy mieli rozgrywać swoje mecze domowe w Lwowie. Inwazja Rosjan pokrzyżowała te plany, sezon 2021/22 nie został dokończony. W kolejnym 2022/23, Barkom grał już w Pluslidze. W ukraińskiej Superhidze grała młodzieżowa drużyna Barkomu (jednocześnie młodzieżowa reprezentacja Ukrainy do lat 18), która rozgrywki zakończyła na 6. miejscu (na 8 drużyn).