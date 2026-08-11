Pobiegnij z portElem w Elbląskim Biegu Nocnym!

19 września odbędzie się 4. Elbląski Bieg Nocny pod Gwiazdami na dystansie 5 km. Na Modrzewinie wystartuje około 800 osób, w tym reprezentacja portElu. Z okazji 25-lecia naszego serwisu zapraszamy do wspólnego startu 25 chętnych osób. Oprócz świetnej zabawy zapewniamy dla uczestników naszego zespołu, złożonego z Czytelników, okazjonalną biegową koszulkę, przygotowaną specjalnie na bieg.

Co zrobić, by wziąć udział w reprezentacji portElu w 4. Elbląskim Biegu Nocnym? Wystarczy zapisać się na 4. Elbląski Bieg Nocny, a następnie wysłać do nas zgłoszenie mailem o przystąpieniu do naszego zespołu. Czekamy pod adresem redakcja@portEl.pl,. w tytule maila prosimy wpisać hasło „bieg nocny”, a w treści swoje imię i nazwisko, nr telefonu i rozmiar koszulki.

Czekamy na 25 osób, czyli dokładnie tyle, ile portEl ma lat. Chcemy razem z Wami uczcić w biegu i zdrowiu jubileusz naszego serwisu. Naszą reprezentację, złożoną z Czytelników, poprowadzi redaktor naczelny Rafał Gruchalski. Tempo? Około 6 minut na km, ale kto tylko będzie chciał, będzie mógł biec albo szybciej, albo wolniej. Decyzję pozostawiamy uczestnikom :)

Mamy nadzieję, że miłośnicy biegania, których wśród Czytelników portElu nie brakuje, przyjmą naszą propozycję. Na zgłoszenia (decyduje kolejność) czekamy do 21 sierpnia.

Do zobaczenia!