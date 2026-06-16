Podwórkowa piłka dostanie własną ligę

Darmowa, skierowana do młodzieży i nastawiona na aktywność fizyczną inicjatywa ma przypomnieć, że piłka nożna nie zaczyna się i nie kończy na akademiach oraz klubach. Elbląska Liga Podwórkowa połączy wakacyjną rywalizację z elementami znanymi z profesjonalnych rozgrywek. Zapisy trwają, a zainteresowanie pokazuje, że podwórkowy futbol wciąż ma się całkiem dobrze.

– Jeszcze kilkanaście lat temu boiska osiedlowe i podwórka były naturalnym miejscem spotkań dzieci i młodzieży. To właśnie tam spędzano wolny czas, budowano relacje, uczono się współpracy, zdrowej rywalizacji i rozwijano sportowe pasje. Szczególnie podczas wakacji. Dziś coraz częściej obserwujemy, że młodzi ludzie mają mniej okazji do takiej spontanicznej aktywności. Jednocześnie okres wakacyjny jest czasem, w którym wielu młodych mieszkańców pozostaje w mieście i poszukuje ciekawych form spędzania wolnego czasu - mówi Grzegorz Żak, jeden z organizatorów projektu i trener AMP El-Futbol Elbląg.

Elbląska Liga Podwórkowa skierowana jest do młodzieży w wieku 13-16 lat. Oprócz samego grania organizatorzy stawiają również na otoczkę, która ma nadać rozgrywkom wyjątkowy charakter. Będą tabele, statystyki, klasyfikacja strzelców i indywidualne wyróżnienia, czyli wszystko to, co kibice i zawodnicy lubią najbardziej. Podwórkowa piłka pozostanie podwórkową piłką, ale z dodatkiem elementów znanych z profesjonalnych lig.

– Hasło „Podwórka wracają na boiska” doskonale oddaje ideę naszego projektu. Chcemy przypomnieć młodzieży atmosferę podwórkowej piłki, ale jednocześnie przenieść ją do bezpiecznej, zorganizowanej i atrakcyjnej formy rywalizacji sportowej. Zasady podwórkowe, ale w bezpiecznej formie pod opieką wykwalifikowanej kadry trenerskiej - podkreśla Grzegorz Żak.

Rozgrywki wystartują 30 czerwca na boisku przy ul. Grottgera 71, finały zaplanowano na 16–17 lipca. Ostateczny termin zakończenia ligi będzie zależał od liczby zgłoszonych drużyn. Mecze rozgrywane będą w formule 6 zawodników w polu plus bramkarz i potrwają 2 razy po 15 minut. Do ligi można dołączyć na dwa sposoby. Jedni zbiorą własną ekipę liczącą od 8 do 10 zawodników i nadadzą jej nazwę, inni mogą zgłosić się indywidualnie i zdać się na los. Organizatorzy przeprowadzą bowiem draft, tworząc drużyny z pojedynczo zapisanych uczestników. Kto trafi do czyjego zespołu? Tego nikt nie będzie wiedział aż do ogłoszenia składów. Trochę jak przy otwieraniu paczek w FIFA Ultimate Team, z tą różnicą, że tutaj zamiast wirtualnych kart czekają prawdziwi koledzy z drużyny.

– Staramy się przenieść świat wirtualny do rzeczywistości - podkreślają organizatorzy, dodając: – Dostrzegliśmy również pewną lukę. W Elblągu brakowało wydarzenia, które byłoby otwarte zarówno dla zawodników trenujących w klubach i akademiach, jak i dla tych, którzy po prostu kochają grać w piłkę po szkole czy na osiedlowych boiskach. Elbląska Liga Podwórkowa ma połączyć te dwa światy.

Na boisku będzie można powalczyć o punkty, a po meczu sprawdzić, czy przypadkiem nie trafiło się do skrótu kolejki. Organizatorzy zapowiadają nagrania spotkań, tabele, rankingi, wywiady oraz zestawienia najładniejszych goli i akcji. Krótko mówiąc, uczestnicy dostaną coś więcej niż zwykłe granie z kolegami. Dostaną własną małą ligę z pełną piłkarską otoczką.

– Przewidujemy oczywiście również nagrody, może uda się pozyskać, sponsorów, aby zwiększyć rangę wydarzenia. Naszym głównym celem jest jednak aktywizacja młodzieży poprzez sport oraz stworzenie wartościowej przestrzeni do spędzania wolnego czasu podczas wakacji. Wierzymy, że sport jest jednym z najlepszych narzędzi wychowawczych. Uczy odpowiedzialności, współpracy, szacunku dla innych, radzenia sobie z porażkami i budowania pewności siebie. Zdrowa rywalizacja od zawsze była ważnym elementem rozwoju młodych ludzi i chcemy stworzyć warunki, aby mogli doświadczać jej w pozytywny sposób - podkreśla Grzegorz Żak.

Liga nie jest zarezerwowana wyłącznie dla zawodników klubowych i akademii piłkarskich. Zaproszenie skierowane jest również do graczy niezrzeszonych, którzy po prostu lubią pograć z kolegami po szkole. Mile widziani są wszyscy, którzy chcą porywalizować z piłką przy nodze. Jak podkreślają organizatorzy, celem nadrzędnym jest integracja młodzieży z różnych części miasta, różnych szkół i różnych środowisk sportowych.

– Mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi uda się zachęcić młodych mieszkańców Elbląga i okolic do większej aktywności fizycznej, budowania relacji rówieśniczych oraz spędzania czasu na boisku zamiast przed ekranami komputerów i telefonów - słusznie podkreśla Żak.

Udział w rozgrywkach jest bezpłatny.