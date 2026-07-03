Podwórkowa piłka wróciła do gry

Piłka nożna najpiękniej wygląda, gdy punkty schodzą na drugi plan, a bardziej liczą się kolejne akcje, udany drybling, gol i prawo do żartów z kolegami po ostatnim gwizdku. Wystarczy piłka, kawałek wolnego boiska i ludzie, którzy wolą pobiegać za futbolówką niż siedzieć z telefonem w dłoni. Właśnie po to powstała Elbląska Liga Podwórkowa, nad którą patronat sprawuje portEl Zobacz zdjęcia.

W grupie A najmocniej gaz wcisnęło El Lambados, które rozpoczęło rozgrywki od efektownego zwycięstwa 11:0 z FC Troll Face. Wynik bardziej przypominał rezultat z konsoli niż z prawdziwego boiska. Mocne otwarcie zanotowały również Bonzo Academy i FC Polonia, wygrywając swoje spotkania w przekonującym stylu. Już po pierwszej serii gier na szczycie zrobiło się tłoczno, a walka o pozycję lidera zapowiada się niezwykle ciekawie.

Pierwsza kolejka pokazała jednak, że w Elbląskiej Lidze Podwórkowej o emocje dbają nie tylko sami zawodnicy. Rozgrywki wyróżniają się nietypowymi kartami specjalnymi, które potrafią całkowicie odmienić przebieg spotkania. Przed każdym meczem kapitanowie losują po jednej karcie, a następnie mogą wykorzystać ją w dowolnym momencie. Czasowa gra w przewadze, karny w stylu MLS, możliwość oddania strzału bezpośrednio z autu, brak bramkarza u rywali czy inne niecodzienne rozwiązania sprawiają, że do ostatniego gwizdka niczego nie można być pewnym. To element zabawy, który dodaje rozgrywkom nieprzewidywalności i sprawia, że każdy mecz pisze własny, często zaskakujący scenariusz.

Równie ciekawie było w grupie B, choć tam emocje miały zupełnie inny charakter. Zamiast wysokich zwycięstw dominowały mecze, które ważyły się do ostatnich minut. Aż dwa spotkania zakończyły się wynikiem 4:3, więc o komplecie punktów decydowały pojedyncze akcje i zimna krew w kluczowych momentach. Pewniej z rywalem poradzili sobie jedynie ZKS Icons, pokonując Curacao FC 4:1. Jeśli pierwsza kolejka jest zapowiedzią tego, co czeka nas w kolejnych tygodniach, kibice mogą przygotować się na naprawdę emocjonujące lato. Kolejna seria spotkań odbędzie się w poniedziałek, 6 lipca.

– Powiem szczerze, że po pierwszej kolejce czuję dużą satysfakcję. Do rozgrywek zgłosiło się 12 zespołów, czyli około 120 zawodników. Na miejscu byli rodzice i kibice, a transmisje całej kolejki zanotowały łącznie około 500 wyświetleń. Zawodnicy zakładają profile swoich drużyn na Instagramie, nagrywają shorty, udostępniają informacje i naprawdę żyją tą ligą. Właśnie o to chodziło. Chciałem, żeby każdy poczuł się tutaj jak u siebie i z niecierpliwością czekał na kolejny mecz - podsumował pierwszą kolejkę jeden z organizatorów Grzegorz Żak.

Wyniki 1. kolejki

Grupa A

FC Troll Face – El Lambados 0:11

Bramki: Alan Szuryński 3, Szymon Zbaraszewski 2, Oskar Strzelecki 2, Kacper Jabłecki 2, Ignacy Kutnik, Krzysztof Jakimowicz.

FC Gronowo – Bonzo Academy 1:5

Bramki: Mateusz Raszewski – Michał Seniuk 2, Stanisław Bartosiński 2, Bartek Radoń.

FC Stok – FC Polonia 1:4

Bramki: Filip Przygodziński – Wiktor Szeremiuk, Konrad Śliwa, Aleksander Zarzycki, Dominik Piotrak.

Grupa B

ZKS Icons – Curacao FC 4:1

Bramki: Kacper Cieślak, Olek Chrapan, Oliwier Mazowita, bramka samobójcza – Stanisław Krypel.

Żelazny Elbląg – THC Chemol 3:4

Bramki: Dominik Szwarc 2, Aleks Lewiński – Kamil Mykita 2, Karol Zajkowski, Aleksander Kokot.

FC Ponton – Cold Goaciki Elbląg 3:4

Bramki: Gracjan Myślicki 2, Oskar Bachewicz – Olaf Sambor 2, Oskar Szatkowski 2.

Tabela po 1. kolejce

Grupa A

1. El Lambados 3 pkt, 11:0

2. Bonzo Academy 3 pkt, 5:1

3. FC Polonia 3 pkt, 4:1

4. FC Stok 0 pkt, 1:4

5. FC Gronowo 0 pkt, 1:5

6. FC Troll Face 0 pkt, 0:11

Grupa B

1. ZKS Icons 3 pkt, 4:1

2. Cold Goaciki Elbląg 3 pkt, 4:3

3. THC Chemol 3 pkt, 4:3

4. FC Ponton 0 pkt, 3:4

5. Żelazny Elbląg 0 pkt, 3:4

6. Curacao FC 0 pkt, 1:4

Składy drużyn

Grupa A

FC Troll Face – Olaf Szyfelbajn, Marcel Dąbrowski, Bruno Kowalski, Miłosz Brzeziński, Fabian Markowski, Leon Monkiewicz, Kuba Laskowski, Igor Domżalski, Kacper Słuszniak.

FC Stok – Filip Przygodziński, Jakub Paczkowski, Maksymilian Nadolny, Igor Hryniewicz, Mikołaj Lembowicz, Franciszek Sawicki, Oliwier Sokołowski, Jakub Przygodziński, Marcel Kowalski, Fabian Strąk, Piotr Podborowski.

FC Polonia – Kacper Koszołko, Wiktor Szeremiuk, Konrad Śliwa, Oskar Bieliński, Aleksander Zarzycki, Patryk Chwoszcz, Dominik Piotrak, Michał Koszołtko.

FC Gronowo – Mateusz Raszewski, Borys Plebanik, Kuba Kopyciński, Stanisław Karpiuk, Maciej Jarosiewicz, Wojciech Kaszyc, Sebastian Mariański, Jan Kubiki.

El Lambados – Aleks Andryszczyk, Oskar Strzelecki, Dominik Wielgat, Krzysztof Jakimowicz, Kacper Jabłecki, Antoni Zdyb, Ignacy Kutnik, Szymon Zbaraszewski, Mikołaj Karabela, Alan Szuryński, Michał Rejewski.

Bonzo Academy – Michał Seniuk, Stanisław Bartosiński, Oliwier Dynakowski, Oliwier Radoń, Oliwier Grzeszczak, Bartek Radoń, Kordian Mariański, Antoni Czerniewski, Oskar Królicki.

Grupa B

ZKS Icons – Kacper Cieślak, Natan Orłowski, Oliwier Mazowita, Bartosz Roszkowski, Dominik Fercho, Kacper Rutyna, Olek Chrapan, Szymon Grasza, Daniel Wójcik.

FC Ponton – Igor Kuśmider, Gracjan Myślicki, Kuba Taraszkiewicz, Szymon Masny, Jakub Gójski, Mikołaj Lewandowski, Igor Mikołajczyk, Krzysztof Wasilewski, Ryszard Moszczyński, Oskar Bachewicz.

Cold Goaciki Elbląg – Szymon Woźniakowski, Oskar Szatkowski, Aleksander Chudy, Łukasz Ząbek, Tamara Rejewska, Szymon Magrian, Filip Sambor, Olaf Sambor, Martin Bogdanowicz.

Żelazny Legion – Aleks Lewiński, Kuba Goryszewski, Oliwier Miszałowski, Wiktor Miszałowski, Mikołaj Józefowicz, Szymon Budlewski, Seweryn Rudziński, Szymon Tazelusz, Mateusz Szwarc, Dominik Szwarc.

Curacao FC – Tomasz Stemporzecki, Alex Czapski, Maciej Karpiński, Tomasz Bętlewski, Filip Kłos, Daniel Szewczyk, Michał Tkaczuk, Michael Saunders, Tymon Łuniewicz, Szymon Łuniewicz, Stanisław Krypel, Kamil Tomaszewski, Paweł Przeradzki, Marcin Łazar.

THC Chemol – Szymon Dziewiałtowicz, Karol Zajkowski, Kamil Mykita, Jakub Stawski, Stefan Ziemiński, Igor Jursa, Dawid Starzyński, Piotr Tomasz, Aleks Machelski, Aleksander Kokot.