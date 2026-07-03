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Podwórkowa piłka wróciła do gry

 Elbląg, Spotkania Elbląskiej Ligi Podwórkowej odbywają się na boisku przy ul. Grottgera
Spotkania Elbląskiej Ligi Podwórkowej odbywają się na boisku przy ul. Grottgera

Piłka nożna najpiękniej wygląda, gdy punkty schodzą na drugi plan, a bardziej liczą się kolejne akcje, udany drybling, gol i prawo do żartów z kolegami po ostatnim gwizdku. Wystarczy piłka, kawałek wolnego boiska i ludzie, którzy wolą pobiegać za futbolówką niż siedzieć z telefonem w dłoni. Właśnie po to powstała Elbląska Liga Podwórkowa, nad którą patronat sprawuje portEl Zobacz zdjęcia.

W grupie A najmocniej gaz wcisnęło El Lambados, które rozpoczęło rozgrywki od efektownego zwycięstwa 11:0 z FC Troll Face. Wynik bardziej przypominał rezultat z konsoli niż z prawdziwego boiska. Mocne otwarcie zanotowały również Bonzo Academy i FC Polonia, wygrywając swoje spotkania w przekonującym stylu. Już po pierwszej serii gier na szczycie zrobiło się tłoczno, a walka o pozycję lidera zapowiada się niezwykle ciekawie.

Pierwsza kolejka pokazała jednak, że w Elbląskiej Lidze Podwórkowej o emocje dbają nie tylko sami zawodnicy. Rozgrywki wyróżniają się nietypowymi kartami specjalnymi, które potrafią całkowicie odmienić przebieg spotkania. Przed każdym meczem kapitanowie losują po jednej karcie, a następnie mogą wykorzystać ją w dowolnym momencie. Czasowa gra w przewadze, karny w stylu MLS, możliwość oddania strzału bezpośrednio z autu, brak bramkarza u rywali czy inne niecodzienne rozwiązania sprawiają, że do ostatniego gwizdka niczego nie można być pewnym. To element zabawy, który dodaje rozgrywkom nieprzewidywalności i sprawia, że każdy mecz pisze własny, często zaskakujący scenariusz.

Równie ciekawie było w grupie B, choć tam emocje miały zupełnie inny charakter. Zamiast wysokich zwycięstw dominowały mecze, które ważyły się do ostatnich minut. Aż dwa spotkania zakończyły się wynikiem 4:3, więc o komplecie punktów decydowały pojedyncze akcje i zimna krew w kluczowych momentach. Pewniej z rywalem poradzili sobie jedynie ZKS Icons, pokonując Curacao FC 4:1. Jeśli pierwsza kolejka jest zapowiedzią tego, co czeka nas w kolejnych tygodniach, kibice mogą przygotować się na naprawdę emocjonujące lato. Kolejna seria spotkań odbędzie się w poniedziałek, 6 lipca.

– Powiem szczerze, że po pierwszej kolejce czuję dużą satysfakcję. Do rozgrywek zgłosiło się 12 zespołów, czyli około 120 zawodników. Na miejscu byli rodzice i kibice, a transmisje całej kolejki zanotowały łącznie około 500 wyświetleń. Zawodnicy zakładają profile swoich drużyn na Instagramie, nagrywają shorty, udostępniają informacje i naprawdę żyją tą ligą. Właśnie o to chodziło. Chciałem, żeby każdy poczuł się tutaj jak u siebie i z niecierpliwością czekał na kolejny mecz - podsumował pierwszą kolejkę jeden z organizatorów Grzegorz Żak.

 

Wyniki 1. kolejki

Grupa A

FC Troll Face – El Lambados 0:11

Bramki: Alan Szuryński 3, Szymon Zbaraszewski 2, Oskar Strzelecki 2, Kacper Jabłecki 2, Ignacy Kutnik, Krzysztof Jakimowicz.

 

FC Gronowo – Bonzo Academy 1:5

Bramki: Mateusz Raszewski – Michał Seniuk 2, Stanisław Bartosiński 2, Bartek Radoń.

 

FC Stok – FC Polonia 1:4

Bramki: Filip Przygodziński – Wiktor Szeremiuk, Konrad Śliwa, Aleksander Zarzycki, Dominik Piotrak.

 

Grupa B

ZKS Icons – Curacao FC 4:1

Bramki: Kacper Cieślak, Olek Chrapan, Oliwier Mazowita, bramka samobójcza – Stanisław Krypel.

 

Żelazny Elbląg – THC Chemol 3:4

Bramki: Dominik Szwarc 2, Aleks Lewiński – Kamil Mykita 2, Karol Zajkowski, Aleksander Kokot.

 

FC Ponton – Cold Goaciki Elbląg 3:4

Bramki: Gracjan Myślicki 2, Oskar Bachewicz – Olaf Sambor 2, Oskar Szatkowski 2.

 

 

Tabela po 1. kolejce

Grupa A

1. El Lambados 3 pkt, 11:0

2. Bonzo Academy 3 pkt, 5:1

3. FC Polonia 3 pkt, 4:1

4. FC Stok 0 pkt, 1:4

5. FC Gronowo 0 pkt, 1:5

6. FC Troll Face 0 pkt, 0:11

 

Grupa B

1. ZKS Icons 3 pkt, 4:1

2. Cold Goaciki Elbląg 3 pkt, 4:3

3. THC Chemol 3 pkt, 4:3

4. FC Ponton 0 pkt, 3:4

5. Żelazny Elbląg 0 pkt, 3:4

6. Curacao FC 0 pkt, 1:4

 

Składy drużyn

Grupa A

FC Troll Face – Olaf Szyfelbajn, Marcel Dąbrowski, Bruno Kowalski, Miłosz Brzeziński, Fabian Markowski, Leon Monkiewicz, Kuba Laskowski, Igor Domżalski, Kacper Słuszniak.

 

FC Stok – Filip Przygodziński, Jakub Paczkowski, Maksymilian Nadolny, Igor Hryniewicz, Mikołaj Lembowicz, Franciszek Sawicki, Oliwier Sokołowski, Jakub Przygodziński, Marcel Kowalski, Fabian Strąk, Piotr Podborowski.

 

FC Polonia – Kacper Koszołko, Wiktor Szeremiuk, Konrad Śliwa, Oskar Bieliński, Aleksander Zarzycki, Patryk Chwoszcz, Dominik Piotrak, Michał Koszołtko.

 

FC Gronowo – Mateusz Raszewski, Borys Plebanik, Kuba Kopyciński, Stanisław Karpiuk, Maciej Jarosiewicz, Wojciech Kaszyc, Sebastian Mariański, Jan Kubiki.

 

El Lambados – Aleks Andryszczyk, Oskar Strzelecki, Dominik Wielgat, Krzysztof Jakimowicz, Kacper Jabłecki, Antoni Zdyb, Ignacy Kutnik, Szymon Zbaraszewski, Mikołaj Karabela, Alan Szuryński, Michał Rejewski.

 

Bonzo Academy – Michał Seniuk, Stanisław Bartosiński, Oliwier Dynakowski, Oliwier Radoń, Oliwier Grzeszczak, Bartek Radoń, Kordian Mariański, Antoni Czerniewski, Oskar Królicki.

 

Grupa B

ZKS Icons – Kacper Cieślak, Natan Orłowski, Oliwier Mazowita, Bartosz Roszkowski, Dominik Fercho, Kacper Rutyna, Olek Chrapan, Szymon Grasza, Daniel Wójcik.

 

FC Ponton – Igor Kuśmider, Gracjan Myślicki, Kuba Taraszkiewicz, Szymon Masny, Jakub Gójski, Mikołaj Lewandowski, Igor Mikołajczyk, Krzysztof Wasilewski, Ryszard Moszczyński, Oskar Bachewicz.

 

Cold Goaciki Elbląg – Szymon Woźniakowski, Oskar Szatkowski, Aleksander Chudy, Łukasz Ząbek, Tamara Rejewska, Szymon Magrian, Filip Sambor, Olaf Sambor, Martin Bogdanowicz.

 

Żelazny Legion – Aleks Lewiński, Kuba Goryszewski, Oliwier Miszałowski, Wiktor Miszałowski, Mikołaj Józefowicz, Szymon Budlewski, Seweryn Rudziński, Szymon Tazelusz, Mateusz Szwarc, Dominik Szwarc.

 

Curacao FC – Tomasz Stemporzecki, Alex Czapski, Maciej Karpiński, Tomasz Bętlewski, Filip Kłos, Daniel Szewczyk, Michał Tkaczuk, Michael Saunders, Tymon Łuniewicz, Szymon Łuniewicz, Stanisław Krypel, Kamil Tomaszewski, Paweł Przeradzki, Marcin Łazar.

 

THC Chemol – Szymon Dziewiałtowicz, Karol Zajkowski, Kamil Mykita, Jakub Stawski, Stefan Ziemiński, Igor Jursa, Dawid Starzyński, Piotr Tomasz, Aleks Machelski, Aleksander Kokot.


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