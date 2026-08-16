Zawada w pełni Fotką Lipca

Fotką Lipca zostało zdjęcie o tytule „Zawada w pełni”. Otrzymało najwięcej głosów konkursowego jury, w nagrodę autor/autorka o nicku amatorelb otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy!

Redakcyjne jury miało trudny wybór, bo w lipcu napłynęło niewiele zdjęć przedstawiających Elbląg (może to przez sezon urlopowy?), a tylko spośród takich fotek wybieramy laureata. W sumie Czytelnicy przesłali 68 zdjęć, wśród nich 25 wyszło z poczekalni, a siedem przedstawiały nasze miasto. Wygrała fotka z tytułem "Zawada w pełni", zdobywając trzy spośród pięciu głosów naszego jury.

- Rzadko w konkursie pojawiają się widoki Elbląga z tej perspektywy, a jeszcze rzadziej nocne i to w takich okolicznościach. Doceniamy kadr i tytuł, który ma dwojakie znaczenie, przyznając wygraną w lipcowej edycji konkursu – wyjaśnia Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl

W nagrodę autorka/autor o nicku amatorelb otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy! Prosimy laureatkę/laureata o mailowy kontakt z redakcją Elbląskiej Gazety Internetowej portel.pl- redakcja@portel.pl. Wówczas podamy nazwisko zwycięzcy.

Laureatów nagród specjalnych (od stycznia do grudnia 2026 r.) wybiera jury w składzie: Włodek Gęsicki, wydawca portEl.pl i przewodniczący jury, Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl, Magdalena Tomaszewska, dyrektor Biura Prezydenta Miasta, Jacek Żukowski z Zespołu Prasowego Biura Prezydenta Miasta oraz Anna Dembińska, fotoreporter portEl.pl. Nagrody specjalne mogą, ale nie muszą pokrywać się z „Fotką miesiąca”. Regulamin specjalnej edycji konkursu Fotka Miesiąca znajdziecie tutaj.

Co miesiąc laureat konkursu będzie otrzymywał 500 zł, a na wernisażu Fotka Miesiąca ogłosimy laureata Fotki Roku, który otrzyma 3000 zł! Wszystkie nagrody ustanowił prezydent Elbląga Michał Missan.

Środki przekazywane przez prezydenta Elbląga w całości przeznaczone są na nagrody dla naszych Czytelników.