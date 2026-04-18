Pogrom w drugim meczu Truso

Szczypiornistki Energi MKS Truso rozbiły swojego drugiego przeciwnika w 1/8 mistrzostw Polski juniorek młodszych. Elblążanki pokonały UKS Olimpia Biała Podlaska 53:16 i już zapewniły sobie awans do ćwierćfinału.

Jeden z czterech turniejów 1/8 mistrzostw Polski juniorek młodszych rozgrywany jest w Buku i Dopiewie i tam swoje mecze rozgrywa drużyny Marty Czapli. Wczoraj (17 kwietnia) Elblążanki w Buku zainaugurowały imprezę i dość pewnie pokonały SPR Grunwald Ruda Śląska. Dziś nasza drużyna przeniosła się do Dopiewa, gdzie zmierzyła się z najsłabszą ekipą. Zawodniczki UKS Olimpia Biała Podlaska w swoim pierwszym meczu zmierzyły się z gospodarzem turnieju Mondi-Bukowsko Dopiewski KPR, z którym przegrały 26:44 i zapewne dziś chciały się pokazać z nieco lepszej strony. Elblążanki im na to jednak nie pozwoliły i całkowicie zdominowały rywalki.

Worek z bramkami rozwiązała Alicja Ratajczyk, zaraz po niej trafiła Nicole Pożoga, a na 3:0 podwyższyła Roksana Biernat. Olimpia swoją premierową bramkę zdobyła w 4. minucie spotkania, a do 10. rzuciła w sumie trzy. Elblążanki nie musiały się specjalnie wysilać w obronie, bo rywalki popełniały mnóstwo błędów, a te kończyły się kontratakami Truso. W pierwszej połowie meczu nasze zawodniczki aż dwukrotnie zanotowały aż siedmiobramkową serię, przeciwniczki zupełnie nie mogły sobie poradzić z dużo lepszymi Elblążankami. Po 30 minutach gry MKS miał na swoim koncie 30 goli, UKS natomiast zaledwie 6.

Po zmianie stron obraz gry się nie zmienił. Nadal na parkiecie brylowały zawodniczki Marty Czapli i rzuciły aż jedenaście bramek, tracąc w tym czasie tylko jedną. Mecz był bardzo jednostronny, zastanawiające było to jaką barierę goli przekroczy Truso. Czterdziesta bramka padła już w 41. minucie, a osiem minut później Olimpia dopiero po raz dziesiąty trafiła między słupki. Dość niespodziewanie w końcówce mecz się wyrównał, rywalki systematycznie trafiały między słupki i nieco poprawiły swój dorobek strzelecki. Ostatecznie spotkanie zakończyło się bardzo wysokim zwycięstwem Truso (53:16)

Energa MKS Truso Elbląg - UKS Olimpia Biała Podlaska 53:16 (30:6)

Truso: Wanatowska - Ratajczyk A. 15, Ziemińska 7, Żydanowicz 6, Biernat 6, Kordek 6, Pożoga 5, Zajączkowska 3, Ratajczyk P. 2, Wojtas 2, Tomaszewska 1, Kozioł, Sankowska.

W niedzielę o godz. 12 Truso zmierzy się z gospodarzem turnieju, który dziś pokonał Rudę Śląską 34:27. Mecz ten rozstrzygnie, która z drużyn zajmie pierwsze miejsce w turnieju.