Truso z pierwszym zwycięstwem

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso rozpoczęły rywalizację w 1/8 mistrzostw Polski juniorek młodszych od zwycięstwa. Na inaugurację turnieju Elblążanki pokonały SPR Grunwald Ruda Śląska 31:27.

Truso udało się do Buku w 13-osobowym składzie, zabrakło kadrowiczki Katarzyny Kwiatkowskiej, która jest kontuzjowana, a aż cztery zawodniczki są jeszcze w wieku młodziczki. Rywalami naszej drużyny w walce o ćwierćfinał mistrzostw Polski juniorek młodszych są kolejno: SPR Grunwald Ruda Śląska, UKS Olimpia Biała Podlaska oraz Mondi-Bukowsko Dopiewski KPR.

Pojedynek Elblążanek z Rudą Ślaska zainaugurował turniej. Spotkanie to lepiej rozpoczęły rywalki, które w 7. minucie prowadziły 3:1. Podopieczne Marty Czapli nieco przyśpieszyły rozgrywanie akcji i doprowadził do wyrównania po 4. Zawodniczki Truso grały czujnie w obronie, udało im się dwukrotnie przechwycić piłkę, przeprowadzały też kontrataki. Kilkukrotnie między słupkami interweniowała Alicja Wanatowska i nasza drużyna odskoczyła na cztery gole. Gdy w 21. minucie kontrę wykończyła Roksana Biernat, tablica wyników wskazywała 14:9. W kolejnych minutach gra się wyrównała. Zespoły trafiały do siatki praktycznie naprzemiennie i po 30 minutach Truso prowadziło 19:14.

Drugą część meczu Elblążanki rozpoczęły od dwóch fauli ofensywnych, a rywalki zmniejszyły dystans do trzech bramek. W końcu, w 36. minucie, niemoc ofensywną naszej drużyny przerwała Lena Tomaszewska i Truso odzyskało inicjatywę. Rzut karny obroniła Alicja Wanatowska, jej koleżanki trafiły trzy razy z rzędu i tablica wyników wskazywała 23:18. Rudzianki próbowały jeszcze podjąć walkę, jednak zdołały zmniejszyć straty do trzech oczek, potem dystans znów się powiększył. W ataku brylowała Alicja Ratajczyk, która w ciągu pięciu minut rzuciła cztery bramki i w 53. minucie powiększyła prowadzenie swojego zespołu do siedmiu goli. W końcówce meczu SPR zdołał nieco podreperować swój dorobek strzelecki i mecz zakończył się wynikiem 31:27.

Energa MKS Truso - SPR Grunwald Ruda Śląska 31:27 (19:14)

Truso: Wanatowska - Ratajczyk A. 11, Ziemińska 8, Żydanowicz 6, Biernat 3, Tomaszewska 2, Pożoga 1, Ratajczyk P., Wojtas, Kozioł, Zajączkowska, Kordek, Sankowska.

W sobotę o godz. 10 Truso zmierzy się z UKS Olimpia Biała Podlaska, który przegrał dziś z Mondi - Bukowsko Dopiewski KPR 26:44.