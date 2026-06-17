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Ponad 100 uczniów na rolkach

 Elbląg, Ponad 100 uczniów na rolkach
Fot. MOS

Za nami Zawody Wrotkarskie, w ramach XL Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu. Wzięło w nich udział ponad 100 zawodniczek i zawodników z miejscowych szkół podstawowych. Rywalizowały i aktywnie spędzały czas, na rolkowisku MOSiR, klasy I-IV. Najlepszym wręczono medale.

Starty odbywały się w biegach indywidualnych oraz w sztafetach. Każdy rocznik, od 2018-2015, zmierzył się z dystansem 111 lub 222 metrów. To było jedno lub dwa okrążenia na rolkowisku, na Lodowisku Helena.

Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym.

Więcej informacji na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.


A moim zdaniem...

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