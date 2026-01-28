Poznaj kalendarz imprez biegowych na 2026!

Nadchodzący rok zapowiada się niezwykle emocjonująco dla wszystkich miłośników biegania. W elbląskim kalendarzu nie mogło zabraknąć najbardziej wyczekiwanych przez biegaczy wydarzeń – czterech wyjątkowych imprez, które na stałe wpisały się w sportowe życie miasta i z roku na rok biją rekordy frekwencji. Zapoznaj się z harmonogramem przygotowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i nie przegap okazji do wspólnego, sportowego świętowania!

- Już teraz zachęcamy do rezerwowania czasu i wpisania w kalendarz dat poszczególnych imprez. Bieg Piekarczyka, Bażantarnia Jump&Run, Bieg Nocy oraz Bieg Niepodległości – każde z nich w wyjątkowej atmosferze, od rodzinnej zabawy po nocne wyzwania. Już wkrótce ujawnimy też jedną biegową nowość, która będzie częścią obchodów podczas Dni Elbląga. Życzę wszystkim zawodnikom wielu sportowych sukcesów, pobicia życiówek i niezapomnianych chwil na trasach – mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

XVII Elbląski Bieg Piekarczyka – 14 czerwca

Jedno z największych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń biegowych w regionie ponownie zawita do Elbląga. Już 14 czerwca miasto będzie gospodarzem XVII Biegu Piekarczyka – biegowej tradycji, która z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę uczestników. W wydarzeniu chętnie biorą udział całe rodziny – najmłodsi startują w Mini Biegu Piekarczyka, natomiast dorośli mierzą się z trasą biegu głównego na 10 kilometrów oraz biegu towarzyszącego na 5 kilometrów. Nie zabraknie również rywalizacji drużynowej, w której mogą wziąć udział firmy, stowarzyszenia lub grupy znajomych. Trasa prowadzi malowniczymi uliczkami elbląskiej Starówki, a zawodnikom towarzyszy gorący doping kibiców i wyjątkowa atmosfera biegu. Rejestracja na XVII Elbląski Bieg Piekarczyka już ruszyła. Zapisy już trwają.

Bażantarnia Jump&Run – 9 września

W kalendarzu Elbląga nie mogło zabraknąć rodzinnej imprezy – Bażantarnia Jump&Run! W tym roku spotykamy się już na piątej edycji tych niezwykle emocjonujących zawodów. W niedzielę, 9 września, w urokliwej Bażantarni pojawią się ogromne, dmuchane tory przeszkód, które zapewnią uczestnikom dawkę adrenaliny i sportowych emocji. Bażantarnia Jump&Run to doskonała okazja do rodzinnego świętowania – wspólnego pokonywania przeszkód, satysfakcji z wyzwań i dobrej zabawy dla małych i dużych.

IV Bieg Nocny pod Gwiazdami – 19 września

19 września, pod osłoną nocy, miłośnicy biegania wyruszą na trasę IV edycji Biegu Nocnego pod Gwiazdami! To, co wyróżnia tę imprezę na tle innych, to nocny klimat, wyjątkowa atmosfera i specjalna oprawa. W tym roku czeka na Was wyjątkowa nowość – biegacze będą mogli wybrać dystans między 5 kilometrową trasą, a debiutującą w tym wydarzeniu dyszką! Liczymy, że w tym roku spotkamy się z Wami na linii startu w jeszcze większym gronie!

XII Bieg Niepodległości – 11 listopada

Bieg Niepodległości w Elblągu stał się coroczną tradycją świętowania 11 listopada, przyciągając z roku na rok coraz większe grono biegaczy. To wyjątkowe wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz sportowych imprez naszego miasta. Również w tym roku na zawodników będzie czekał dystans 10 km, który będą mogli pokonać indywidualnie lub w 3-osobowej sztafecie. Nieodłącznym elementem imprezy będą także zmagania najmłodszych w Małym Biegu Niepodległości. Zachęcamy do wspólnego świętowania tego dnia w biało-czerwonych barwach i sportowej atmosferze.

Rok 2026 zapowiada się wyjątkowo dla mieszkańców Elbląga. W tym roku miasto obchodzi 780-lecie nadania praw miejskich, co stanowi doskonałą okazję do sportowego uczczenia tego niezwykłego jubileuszu. Warto również dodać, że od tego roku mieszkańcy i mieszkanki Elbląga posiadający aktywną kartę „wElblągu” będą mogli skorzystać z obniżonych opłat startowych na wszystkie wymienione wydarzenia. Nie przegapcie tej szansy – dołączcie do świętowania i przeżyjcie ten wyjątkowy rok razem z nami na sportowo!

Patronat honorowy nad wydarzeniami objął Prezydent Elbląga Michał Missan.

