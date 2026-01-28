UWAGA!

----

Poznaj kalendarz imprez biegowych na 2026!

 Elbląg, Poznaj kalendarz imprez biegowych na 2026!
Fot. MOSiR

Nadchodzący rok zapowiada się niezwykle emocjonująco dla wszystkich miłośników biegania. W elbląskim kalendarzu nie mogło zabraknąć najbardziej wyczekiwanych przez biegaczy wydarzeń – czterech wyjątkowych imprez, które na stałe wpisały się w sportowe życie miasta i z roku na rok biją rekordy frekwencji. Zapoznaj się z harmonogramem przygotowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i nie przegap okazji do wspólnego, sportowego świętowania!

- Już teraz zachęcamy do rezerwowania czasu i wpisania w kalendarz dat poszczególnych imprez. Bieg Piekarczyka, Bażantarnia Jump&Run, Bieg Nocy oraz Bieg Niepodległości – każde z nich w wyjątkowej atmosferze, od rodzinnej zabawy po nocne wyzwania. Już wkrótce ujawnimy też jedną biegową nowość, która będzie częścią obchodów podczas Dni Elbląga. Życzę wszystkim zawodnikom wielu sportowych sukcesów, pobicia życiówek i niezapomnianych chwil na trasach – mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

XVII Elbląski Bieg Piekarczyka – 14 czerwca

Jedno z największych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń biegowych w regionie ponownie zawita do Elbląga. Już 14 czerwca miasto będzie gospodarzem XVII Biegu Piekarczyka – biegowej tradycji, która z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę uczestników. W wydarzeniu chętnie biorą udział całe rodziny – najmłodsi startują w Mini Biegu Piekarczyka, natomiast dorośli mierzą się z trasą biegu głównego na 10 kilometrów oraz biegu towarzyszącego na 5 kilometrów. Nie zabraknie również rywalizacji drużynowej, w której mogą wziąć udział firmy, stowarzyszenia lub grupy znajomych. Trasa prowadzi malowniczymi uliczkami elbląskiej Starówki, a zawodnikom towarzyszy gorący doping kibiców i wyjątkowa atmosfera biegu. Rejestracja na XVII Elbląski Bieg Piekarczyka już ruszyła. Zapisy już trwają.

 

Bażantarnia Jump&Run9 września

W kalendarzu Elbląga nie mogło zabraknąć rodzinnej imprezy – Bażantarnia Jump&Run! W tym roku spotykamy się już na piątej edycji tych niezwykle emocjonujących zawodów. W niedzielę, 9 września, w urokliwej Bażantarni pojawią się ogromne, dmuchane tory przeszkód, które zapewnią uczestnikom dawkę adrenaliny i sportowych emocji. Bażantarnia Jump&Run to doskonała okazja do rodzinnego świętowania – wspólnego pokonywania przeszkód, satysfakcji z wyzwań i dobrej zabawy dla małych i dużych.

 

IV Bieg Nocny pod Gwiazdami 19 września

19 września, pod osłoną nocy, miłośnicy biegania wyruszą na trasę IV edycji Biegu Nocnego pod Gwiazdami! To, co wyróżnia tę imprezę na tle innych, to nocny klimat, wyjątkowa atmosfera i specjalna oprawa. W tym roku czeka na Was wyjątkowa nowość – biegacze będą mogli wybrać dystans między 5 kilometrową trasą, a debiutującą w tym wydarzeniu dyszką! Liczymy, że w tym roku spotkamy się z Wami na linii startu w jeszcze większym gronie!

 

XII Bieg Niepodległości – 11 listopada

Bieg Niepodległości w Elblągu stał się coroczną tradycją świętowania 11 listopada, przyciągając z roku na rok coraz większe grono biegaczy. To wyjątkowe wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz sportowych imprez naszego miasta. Również w tym roku na zawodników będzie czekał dystans 10 km, który będą mogli pokonać indywidualnie lub w 3-osobowej sztafecie. Nieodłącznym elementem imprezy będą także zmagania najmłodszych w Małym Biegu Niepodległości. Zachęcamy do wspólnego świętowania tego dnia w biało-czerwonych barwach i sportowej atmosferze.

Rok 2026 zapowiada się wyjątkowo dla mieszkańców Elbląga. W tym roku miasto obchodzi 780-lecie nadania praw miejskich, co stanowi doskonałą okazję do sportowego uczczenia tego niezwykłego jubileuszu. Warto również dodać, że od tego roku mieszkańcy i mieszkanki Elbląga posiadający aktywną kartę „wElblągu” będą mogli skorzystać z obniżonych opłat startowych na wszystkie wymienione wydarzenia. Nie przegapcie tej szansy – dołączcie do świętowania i przeżyjcie ten wyjątkowy rok razem z nami na sportowo!

Patronat honorowy nad wydarzeniami objął Prezydent Elbląga Michał Missan.

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat wydarzeń, to serdecznie zachęcamy do aktywnego śledzenia profili MOSiR Elbląg w mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie.

MOSiR

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Sport

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama
 