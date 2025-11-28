Przedszkolaki na sportowo w hali MOS

W hali przy ul. Kościuszki odbyły się zawody dla dzieci z elbląskich przedszkoli. Najlepsze zespoły otrzymały pamiątkowe medale. Każdy uczestnik oprócz tego dostał coś słodkiego, ale przede wszystkim najmłodsi mogli poznać sportową rywalizację i polubić aktywny tryb życia.

Najmłodsi bawili się w kilku konkurencjach. W imprezie wzięło udział 17 przedszkoli z naszego miasta. Dziękujemy wszystkim za skorzystanie z zaproszenia Zespołu Szkół i Placówek Sportowych, z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu.

MOS