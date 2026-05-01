Przegrana Silvantu w Morągu

Piłkarze ręczni Silvantu byli bardzo blisko przerwania złej passy i odniesienia zwycięstwa w Morągu. Niestety nie udało im się utrzymać prowadzenia do ostatnich minut pojedynku z Jedynką i przegrali 29:31.

Jedynka Kodo Morąg to drużyna, którą w tym sezonie Elblążanie zdołali pokonać. W pierwszej rundzie, przed własną publicznością, zespół Mikołaja Kupca i Damiana Malandy ograł Jedynkę 27:25. Niestety potem nadszedł słabszy czas i Silvant przegrywał mecz za meczem i tylko dwa razy zdołał wywalczyć trzy punkty. Rewanżowe starcie z UKS Jedynka było przedostatnim meczem naszej drużyny w sezonie 2025/2026 i jednocześnie ostatnim pojedynkiem wyjazdowym.

Elblążanie nieźle rozpoczęli rywalizację w Morągu i w 7. minucie prowadzili 3:1. Potem kilkukrotnie popełnili błędy w defensywie, w ataku również byli nieskuteczni i gospodarz meczu odrobił straty z nawiązką. W 16. minucie tablica wyników wskazywała 8:5. W kolejnych akcjach niezawodny z 7. metra był Kacper Sparzak , który wykorzystał trzy rzuty karne. Końcówkę pierwszej części meczu nasza drużyna rozegrała koncertowo. Elblążanie trafiali z każdej pozycji, byli bardzo skuteczni w ofensywie i zdobyli aż siedem goli z rzędu, by na przerwę udać się przy prowadzeniu 16:11.

Po zmianie stron nasi zawodnicy kontynuowali swoją dobrą grę i podwyższyli prowadzenie do siedmiu bramek. Rywal znalazł jednak sposób na obronę przyjezdnych i teraz to on trafiał między słupki seryjnie. Pięć bramek z rzędu, w tym aż cztery bardzo skutecznego w tym meczu Andrzeja Kryńskiego, spowodowały że dystans zmalał do dwóch bramek. W kolejnych minutach gra się mocno wyrównała i zespoły trafiały między słupki naprzemiennie. W 49. minucie tablica wyników wskazywała 22:26 i mogło się wydawać, że Silvant w końcu odniesie upragnione zwycięstwo. Niestety w końcówce meczu zawodnicy Jedynki byli skuteczniejsi i w 55. minucie doprowadzili do remisu po 27, a chwilę później wyszli na minimalne prowadzenie. Elblążanom nie udało się już wyrównać i przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Mecz w Morągu zakończył się wynikiem 31:29.

UKS Jedynka Kodo Morąg - Silvant Handball Elbląg 29:31 (11:16)

Sivant: Plak, Wojciechowski - Sparzak 8, Ściesiński 6, Peret 5, Heyda 5, Solecki 2, Łucyn 2, Laskowski 1, Kwiatkowski, Chodziński Sz., Nowakowski, Stańczuk, Chodziński S., Bąkowski, Boenig.

Ostatni w tym sezonie mecz Elblążanie zagrają przed własną publicznością 9 maja o godz. 17 z SKF KPR Sparta Oborniki.