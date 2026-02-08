Przegrana Silvantu z Grudziądzanami

Nie udało się zawodnikom Silvantu zrewanżować Grudziądzanom za porażkę w pierwszej rundzie. Elblążanie ponownie ulegli MKS Bodega Grudziądz, tym razem różnicą ośmiu bramek (25:33).

Po ośmiu tygodniach przerwy, I-ligowe drużyny powróciły do rywalizacji. Pierwszym przeciwnikiem Silvantu był zespół MKS Bodega Grudziądz, z którą to Elblążanie minimalnie przegrali we wrześniu ubiegłego roku. Drużyna Mikołaja Kupca i Damiana Malandy liczyła na rewanż, niestety pojedynek zakończyła bez punktów.

Mecz od pierwszych minut był bardzo zacięty i po trafieniu Michała Łucyna było 3:3. Przez kilka kolejnych akcji gra toczyła się bramka za bramkę, by w 12. minucie przyjezdnym udało się odskoczyć na dwa gole. Pięć minut później przewaga Grudziądzan urosła do czterech trafień. Niestety w pierwszej połowie zawodnicy Silvantu nie wykorzystali dwóch rzutów karnych. Większość bramek w tej części meczu padła z rąk Kacpra Sparzaka i to właśnie ten rozgrywający zmniejszył dystans do dwóch goli 24. minucie. Niestety w końcówce zdecydowanie bardziej skuteczni byli zawodnicy MKS, którzy trafiali do bramki seryjnie i na przerwę udali się z zapasem pięciu bramek (17:12).

Po zmianie stron jako pierwszy na listę strzelców wpisał się nie kto inny jak Kacper Sparzak. Niestety kilka kolejnych akcji było nieskutecznych w wykonaniu naszej drużyny, a rywal powiększył prowadzenie. W 42. minucie Grudziądzanie odskoczyli już na dziesięć goli i mogli spokojnie kontrolować przebieg meczu. Elblążanie jednak nie odpuszczali, walczyli o kolejne bramki i w 48. minucie, po trafieniu Szymona Heydy, tablica wyników wskazywała 20:27. W kolejnych akcjach gra znów się wyrównała, padały bramka za bramkę, jednak w ostatnich minutach tego spotkania, znów skuteczniejsi byli zawodnicy MKS. Ostatecznie Elblążanie przegrali z Grudziądzanami 25:33.

Silvant Handball Elbląg - MKS Bodega Grudziądz 25:33 (12:17)

Silvant: Plak, Szaro - Sparzak 10, Peret 3, Nowakowski 3, Laskowski 2, Heyda 2, Łucyn 2, Wocial 1, Chodziński 1, Ściesiński 1, Kwiatkowski, Robak, Solecki, Sucharski, Stańczuk.

Zobacz tabelę I ligi mężczyzn.

Silvant kolejny mecz zagra na wyjeździe 14 lutego z Sambor Latocha Agropom Tczew.