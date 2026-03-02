Przemysław Zamojski MVP w Bangkoku

W czerwcu w Warszawie odbędą się mistrzostwa świata w koszykówce 3 na 3, tym bardziej cieszy wysoka forma polskiej kadry, w której gra Przemysław Zamojski. W ubiegły weekend Polacy wygrali turniej w Bangkoku, a pochodzący z Elbląga koszykarz zdobył tytuł MVP i najlepszego strzelca.

Na turnieju w Bangkoku polska kadra narodowa wystąpiła w składzie: Przemysław Zamojski, Marcel Ponitka, Dominik Grudziński i Adam Waczyński. To był kolejny etap przygotowań do mistrzostw świata w koszykówce 3 na 3, które odbędą się w Warszawie w dniach 1-7 czerwca. Polacy okazali się najlepsi, a pochodzący z Elbląga koszykarz zdobył tytuł MVP (najbardziej wartościowego zawodnika) i najskuteczniejszego strzelca turnieju. Polacy wygrali kolejno z Amerykanami (21:14), z drużyną z Malezji (21:7)., Tajlandii (21:9). W ćwierćfinale wygrali z drużyną z Malezji 21:18, w półfinale - 21:13 z Amerykanami i w finale 21:17 z drużyną z Tajlandii.

To pierwszy tegoroczny międzynarodowy turniej zaplanowany podczas przygotowań do mistrzostw świata. Poprzedziło je zgrupowanie na Teneryfie.