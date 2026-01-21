Rekordowe 5 milionów na sport. Kto ile otrzymał?

Prawie 1,5 miliona złotych dla Olimpii, milion złotych dla Energi Startu, 325 tys. zł dla MKS Truso, 320 tys. zł dla Energi Basketball i 300 tys. zł dla Silvantu Kajak – to najwięksi beneficjenci konkursów prezydenckich na wspieranie i upowszechnianie sportu na 2026 rok. W sumie na sport z budżetu miasta w tym roku będzie przeznaczona rekordowa suma 5 milionów złotych.

W konkursach na 2025 rok na wsparcie klubów sportowych przeznaczono w sumie 3 mln zł. W 2026 roku jest to już prawie 4,2 mln zł, jeśli do tej kwoty doliczymy środki na stypendia sportowe i organizację sportowych zajęć w wakacje i ferie, otrzymamy 5 mln zł.

- Kwota 5 mln zł to nie tylko liczby w budżecie, to przede wszystkim tysiące godzin treningów, setki młodych talentów i realne wsparcie dla klubów, które budują markę naszego miasta. Inwestując w sport, inwestujemy w zdrowie i charakter przyszłych pokoleń elblążan. Z jednej strony inwestujemy rekordowe 4,5 mln zł w kluby, by zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczne i fachowe warunki do treningu. Z drugiej – dokładamy pół miliona złotych na stypendia i nagrody, by nasi najzdolniejsi zawodnicy mogli skupić się na budowaniu formy i zdobywaniu laurów dla naszego miasta – wyjaśniają władze miasta w komunikacie rozesłanym do mediów.

Elbląskie kluby sportowe złożyły wnioski na dwukrotnie wyższą kwotę - 8,4 mln zł. W sumie do konkursów przystąpiło 35 klubów. O największe pieniądze wystąpiła Olimpia: 1,2 mln zł na seniorów i 1,4 mln zł na dzieci i młodzież. Na drugim miejscu Start – 1 mln zł na seniorki, na dzieci i młodzież nie występował. Na „najniższym stopniu podium” w tej klasyfikacji uplasował się Silvant Kajak, który chciałby dostać prawie 785 tys. zł: 385 tys. zł na seniorów i 400 tys. zł na dzieci i młodzież.

Jakie są wyniki konkursów?

Prezydent w obu konkursach przyznał w sumie 65 dotacji na łączną kwotę 4 mln 230 tys. zł. Największe środki otrzymają w sumie: Olimpia Elbląg (1 mln 495 mln zł), Energa Start Elbląg (1 mln zł, tylko sport seniorski), MKS Truso Elbląg (325 tys. zł, tylko sport młodzieżowy), Energa Basketball Elbląg (320 tys. zł), Silvant Kajak Elbląg (300 tys. zł). Dodajmy, że 225 tys. zł trafi do Concordii Elbląg, a 155 tys. zł do Orła Elbląg (tylko sport młodzieżowy). Listę wszystkich dotacji prezentujemy poniżej w linkach:

Wsparcie sportu seniorskiego

Wsparcie sportu młodzieżowego cz. 1 i część 2.

W konkursach oceniano m.in. dotychczasowe osiągnięcia klubów, liczbę szkolonych zawodników oraz programy szkoleniowe. W przypadku seniorów to 11 dyscyplin, w przypadku młodzieży - 27, wśród nich m.in. piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka, kajakarstwo, judo, pływanie, karate, lekka atletyka, pięściarstwo, zapasy, hokej na lodzie, łyżwiarstwo szybkie.

Kolejne konkursy w tym roku z tej dziedziny będą dotyczyły upowszechniania sportu wśród osób z niepełnosprawnościami oraz organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i zajęć w czasie wakacji.