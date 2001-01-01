Rodzinny festyn na Kalbarze

W najbliższą sobotę, 20 września, odbędzie się przejazd rowerowy z okazji Elbląskiego Dnia bez Samochodu. Rowerzyści wystartują o godzinie 11:00 z placu Jagiellończyka. Metą trasy będzie tor Kalbar, gdzie od 12:00 potrwa rodzinny festyn. Będzie można skorzystać z symulatora hamowań, dmuchańców, elektrycznych hulajnóg, czy animacji. Na stanowiskach będą również czekały dodatkowe atrakcje przygotowane przez elbląskie służby.

Weekend zapowiada się bardzo ciepło i słonecznie, więc warto skorzystać z propozycji przygotowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W sobotę, 20 września, na torze Kalbar odbędzie się rodzinny festyn. Nie zabraknie wielu, bezpłatnych atrakcji: animacje dla najmłodszych, dmuchańce, archery tag (strzelanie z łuku), laser run – strefa przygotowana przez UKS Orlik, gry i zabawy zręcznościowe, symulator hamowań, alkogogle, przejazd elektrycznymi hulajnogami i na bicyklu. Dodatkowo będzie można skorzystać ze stoisk przygotowanych przez elbląskie służby: policję, straż miejską i straż pożarną.

Podczas festynu zostanie również podsumowany udział Elbląga w tegorocznej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski w ramach Aktywnych Miast, który odbył się w czerwcu. Czas ogłosić zwycięzców i podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w akcji. To doskonała okazja, żeby spotkać się, porozmawiać o rowerowej pasji i poznać innych miłośników dwóch kółek. Podczas wydarzenia uhonorowani i nagrodzeni zostaną najlepsi rowerzyści: trzy kobiety i trzech mężczyzn, którzy wykręcili najwięcej kilometrów dla naszego miasta oraz szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe z największą liczbą zgromadzonych kilometrów. Zwycięzcom zostaną wręczone karnety na zakup sprzętu sportowego.

Sobota, 20 września - start przejazdu rowerowego o godzinie 11:00, a od 12:00 do 15:00 festyn na Kalbarze. Udział we wszystkich atrakcjach będzie bezpłatny.