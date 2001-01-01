UWAGA!

----

Mundurowi chcieli wymusić zwrot 500 zł?

 Elbląg, Mundurowi chcieli wymusić zwrot 500 zł?
(fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl)

Dwaj funkcjonariusze Służby Więziennej z Elbląga i jeden żołnierz usłyszeli zarzuty stosowania przemoc wobec jednego z mężczyzn. Mieli domagać się od niego zwrotu 500 zł. Sprawę wyjaśnia elbląska prokuratura.

Do zdarzenia doszło 5 września w Elblągu. Jeden ze świadków powiadomił policję, że trzej mężczyźni mieli użyć przemocy wobec innego mężczyzny.

- 6 września Komenda Powiatowa Policji w Elblągu wszczęła dochodzenie pod kątem zaistnienia przestępstwa z art. 191 § 2 kk (stosowanie przemocy i groźby karalne w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności – red.) – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Trójka mężczyzn została zatrzymana. Okazało się, że dwaj z nich do funkcjonariusze Służby Więziennej (z naszych informacji wynika, że to pracownicy Aresztu Śledczego w Elblągu), a jeden to żołnierz.

- Mężczyznom postawiono zarzuty użycia przemocy wobec pokrzywdzonego poprzez przytrzymanie i wykręcenie ręki do tyłu w celu wymuszenia zwrotu osobie trzeciej wierzytelności w kwocie 500 zł za wykonane przez tę osobę prace. Jednemu z nich przedstawiono dodatkowo zarzut kierowania gróźb karalnych wobec pokrzywdzonego oraz świadka zdarzenia. W wyniku zdarzenia pokrzywdzony nie odniósł żadnych obrażeń ciała – informuje prokurator Ziębka.

Wobec podejrzanych prokuratura zastosowała dozór policji, połączony z zakazem kontaktowania się i zbliżania się do pokrzywdzonego i świadka zdarzenia, zakazem opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Wszyscy podejrzani nie przyznają się do zarzuconego im przestępstwa.

- W składanych wyjaśnieniach podają odmienny przebieg zdarzenia. Kolejne wykonywane w sprawie czynności, w tym oględziny zabezpieczonego monitoringu, będą zmierzały do weryfikacji zeznań świadków i wyjaśnień podejrzanych, celem dokonania prawidłowych ustaleń stanu faktycznego w tej sprawie – informuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Do sprawy odniosła się też elbląska policja. - Analiza nagrania pokazała, że zeznania mężczyzny zgłaszającego wymuszenie zwrotu wierzytelności oraz jego żony, są zdecydowanie odmienne od rzeczywistego przebiegu zdarzenia i nie potwierdzają ich zeznań. Ten materiał został również przekazany do prokuratury. Co ważne – i to chcemy podkreślić - nieprawdą jest, aby w wyniku tego zdarzenia, ktokolwiek doznał jakiegokolwiek urazu a tym bardziej urazu skutkującego utratą palca – informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu.

Podejrzanym grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Zapytaliśmy dyrekcję Aresztu Śledczego w Elblągu o jej działania w sprawie funkcjonariuszy SW. Na odpowiedzi wciąż czekamy.

RG

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Prawo i porządek

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Od dawna wiadomo, ze jest szajka strażników więziennych powiązana z służbami wojskowymi i żandarmerią.
  • A tępy naród wierzy w to co powie im gruby Zbyszek.
  • Dajcie już spokój tym tanim sensacjom, portelowi brak zasięgów czy o co chodzi?
  • @Loko 2 - Tempy naród wierzy w to co czyta, nie ważne czy to pisze portel, Pan Stonoga czy kto kolwiek inny-każdy może skłamać. Ja osobiście uwierzę dopiero, jak zobaczę nagranie takie jak np. Odnośnie Oliwiera, którego zabili i sama mogę wtedy stwierdzić, komu wierzę... Nie wiem czy widzieli Państwo interwencję policji w Inowrocławiu 22.05.2024r, można obejrzeć na YouTube cały reportaż jak to dwóch niewinnych policjantów skatowało faceta, nie udzielili mu pomocy itp, ale cale szczęście siedzą w więzieniu. To co się dzieje od jakiegoś czasu w mundurówce to jest jedną wielką patologia, robią co chcą i czują się bezkarnii (nie mówię tu o wszystkich, bo zdarza się 1 na 100 normalny). Zauważyłam że od jakiegoś czasu do policji, wojska przyjmują osoby, które nawet testów sprawnościowych by nie przeszli, albo karanych. Najgorsze jest to że my obywatele nie mamy nic do gadania, nie dość że nie chronią, dopuszczają się takich rzeczy to jeszcze my musimy za nich płacić.
  • No ale czemu ten pokrzywdzony nie zapłacił pieniędzy, skoro z artykułu wynika, że prace zostały wykonane? To chyba on jest winny, czy jednak można tak po prostu nie płacić?
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    1
    ja@wp.pl(2025-09-17)
  • @Loko 2 - Taa. Ten już pół ręki odciął pokrzywdzonemu. Ciekawe jak bardzo wiarygodne te jego nagrania w innej sprawie. Jakieś takie od połowy i pocięte. Inną ciekawostką jest, że ktoś w środku nocy wstał i tak po prostu zaczął nagrywać telefonem? Pewnie tak z nudów i nic się tam nie działo. Nic co by obudziło człowieka i sprowokowało do rozpoczęcia nagrywania z ukrycia.
Reklama
 