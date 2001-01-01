Mundurowi chcieli wymusić zwrot 500 zł?

Dwaj funkcjonariusze Służby Więziennej z Elbląga i jeden żołnierz usłyszeli zarzuty stosowania przemoc wobec jednego z mężczyzn. Mieli domagać się od niego zwrotu 500 zł. Sprawę wyjaśnia elbląska prokuratura.

Do zdarzenia doszło 5 września w Elblągu. Jeden ze świadków powiadomił policję, że trzej mężczyźni mieli użyć przemocy wobec innego mężczyzny.

- 6 września Komenda Powiatowa Policji w Elblągu wszczęła dochodzenie pod kątem zaistnienia przestępstwa z art. 191 § 2 kk (stosowanie przemocy i groźby karalne w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności – red.) – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Trójka mężczyzn została zatrzymana. Okazało się, że dwaj z nich do funkcjonariusze Służby Więziennej (z naszych informacji wynika, że to pracownicy Aresztu Śledczego w Elblągu), a jeden to żołnierz.

- Mężczyznom postawiono zarzuty użycia przemocy wobec pokrzywdzonego poprzez przytrzymanie i wykręcenie ręki do tyłu w celu wymuszenia zwrotu osobie trzeciej wierzytelności w kwocie 500 zł za wykonane przez tę osobę prace. Jednemu z nich przedstawiono dodatkowo zarzut kierowania gróźb karalnych wobec pokrzywdzonego oraz świadka zdarzenia. W wyniku zdarzenia pokrzywdzony nie odniósł żadnych obrażeń ciała – informuje prokurator Ziębka.

Wobec podejrzanych prokuratura zastosowała dozór policji, połączony z zakazem kontaktowania się i zbliżania się do pokrzywdzonego i świadka zdarzenia, zakazem opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Wszyscy podejrzani nie przyznają się do zarzuconego im przestępstwa.

- W składanych wyjaśnieniach podają odmienny przebieg zdarzenia. Kolejne wykonywane w sprawie czynności, w tym oględziny zabezpieczonego monitoringu, będą zmierzały do weryfikacji zeznań świadków i wyjaśnień podejrzanych, celem dokonania prawidłowych ustaleń stanu faktycznego w tej sprawie – informuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Do sprawy odniosła się też elbląska policja. - Analiza nagrania pokazała, że zeznania mężczyzny zgłaszającego wymuszenie zwrotu wierzytelności oraz jego żony, są zdecydowanie odmienne od rzeczywistego przebiegu zdarzenia i nie potwierdzają ich zeznań. Ten materiał został również przekazany do prokuratury. Co ważne – i to chcemy podkreślić - nieprawdą jest, aby w wyniku tego zdarzenia, ktokolwiek doznał jakiegokolwiek urazu a tym bardziej urazu skutkującego utratą palca – informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu.

Podejrzanym grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Zapytaliśmy dyrekcję Aresztu Śledczego w Elblągu o jej działania w sprawie funkcjonariuszy SW. Na odpowiedzi wciąż czekamy.