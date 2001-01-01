Policjant kryminalny z Elbląga zwolniony ze służby za narkotyki

Policjant pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu został zwolniony ze służby za posiadanie narkotyków i kierowanie autem pod ich wpływem. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura w Ostródzie.

O sprawie dowiedzieliśmy się od jednego z Czytelników. Kilkanaście dni zajęło nam ustalenie faktów w tej sprawie. Okazuje się, że postępowanie dyscyplinarne wobec policjanta wydziału kryminalnego zostało wszczęte w sierpniu 2025 roku na polecenie Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu, gdy okazało się, że prokuratura postawiła policjantowi zarzuty.

- Na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu wszczęte w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zostało również postępowanie administracyjne w celu zwolnienia funkcjonariusza ze służby. W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego mężczyzna ten 12 września został zwolniony ze służby – informuje w odpowiedzi na nasze pytania podkom. Tomasz Markowski, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Postępowanie w sprawie byłego już policjanta prowadzi Prokuratura Rejonowa w Ostródzie.

– Podejrzanemu przedstawiono dwa zarzuty: jeden z art. 62 ust.1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani dotyczący posiadania niewielkiej ilości środka odurzającego oraz drugi z art. 178a § 1 kk dotyczący kierowania przez niego samochodem pod wpływem środka odurzającego. W postępowaniu tym występuje jeden podejrzany a stawiane mu zarzuty nie pozostają w związku z jego służbą w policji, zostały popełnione poza nią, w czasie wolnym. Postępowanie nie dotyczy „handlu narkotykami” – informuje Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, nie zastosowano wobec niego środków zapobiegawczych.

Rzecznik KWP w Olsztynie akcentuje w mailu do naszej redakcji, że „w garnizonie warmińsko-mazurskiej Policji służbę pełni 3 500 policjantów, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo i spokój mieszkańców regionu. Każdy przypadek podejrzenia złamania prawa przez policjanta jest wnikliwie sprawdzany po to, by wyjaśnić wszelkie wątpliwości, a także by usunąć z formacji tych, którzy nie są godni noszenia policyjnego munduru. Kierownictwo warmińsko-mazurskiej Policji bezwzględnie reaguje na każde takie zgłoszenie i podejmuje decyzje adekwatne do stwierdzonego stanu faktycznego”.