„Kontraruch” Bolesława Prusa

Ulica Prusa to jedna z trzech lokalizacji w Elblągu, gdzie właśnie wprowadzono udogodnienia dla rowerzystów. Chodzi o tzw. „kontraruch”, czyli możliwość jazdy rowerem w obie strony po jednokierunkowej ulicy.

O tej idei mówiono dziś (17 września) na ulicy Prusa właśnie, gdzie pojawiło się oznakowanie pionowe i poziome umożliwiające legalną jazdę rowerem w obu kierunkach. Podobnie stało się na ulicy Kolejowej, łączącej Kochanowskiego z osiedlem Za Politechniką, a także na Kręgielnej, znajdującej się między Zaciszem a Królewiecką (ta ostatnia ma m. in. ułatwiać przejazd okolic 12 Lutego, gdzie są dla rowerów zakazy).

- Liderem takich rozwiązań jest Gdańsk, gdzie ponad połowa ulic jednokierunkowych ma dopuszczony kontraruch - mówił podczas briefingu Marek Kamm, pełnomocnik prezydenta Elbląga ds. koordynacji i rozwoju ruchu rowerowego i pieszego.

Czy takie rozwiązanie na ulicy Prusa (pozwalające m. in. ominąć fragment wąskiej i pozbawionej drogi rowerowej Bema) nie wiąże się jednak z zagrożeniem, zwłaszcza, że w ciągu dnia parkuje tam samochody wielu kierowców?

- Ulica Prusa jest prosta i umożliwia bardzo dobry kontakt wzrokowy, a kontraruch stosuje się właśnie na takich ulicach, gdzie nie ma możliwości wytyczenia kontrapasa – mówił Marek Kamm. – Nie sądzę, żeby tu jakieś zagrożenie było. Rowerzysta trzyma się prawej krawędzi jedni, jedzie po stronie (zaparkowanych – red.) samochodów od strony zewnętrznej, trzyma się tych znaków-„sierżantów” (jeden jest widoczny na jezdni na głównym zdjęciu do artykułu – red.), w razie potrzeby ustępuje pierwszeństwa – tłumaczył pełnomocnik prezydenta.

Zdaniem Marka Kamma takie rozwiązania pozwalają szybko i małym kosztem zagęszczać sieć tras rowerowych w mieście, a co za tym idzie „będzie można w bardziej logiczny i przewidywalny sposób zaplanować podróż rowerem”.

Pełnomocnik prezydenta zaapelował do elbląskich rowerzystów o wskazanie innych jednokierunkowych ulic (jest ich w mieście ok. 50), gdzie mógłby z powodzeniem zafunkcjonować „kontraruch”. Można to robić mailowo pod adresem marek.kamm@umelblag.pl. Propozycje będą analizowane z Departamentem Zarząd Dróg.

 

Co o komunikacyjnych nowościach na trzech elbląskich ulicach i podobnych rozwiązaniach sądzą Czytelnicy portElu? Zapraszamy do kulturalnej dyskusji, tym bardziej, że obchodzimy właśnie Europejski Tydzień Mobilności. Program tutaj.

TB

  Czekamy na pierwsze potrącenia rowerzystów, i poobrywane lusterka zaparkowanych aut. Brawo
  Totalna glupota, to zrobiono chyba tylko po to, żeby poprawic statystyki dróg rowerowych, a ten cały pełnomocnik miał alibi dla brania kasy?
  Dzięki za optymistyczny wpis :-(
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    0
    Darecki ESR(2025-09-17)
  uczniowie przynajmniej będę mogli mówić, że mieli do szkoły pod górkę
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    0
    Jacyna(2025-09-17)
  No właśnie. Ja jadąc samochodem uważam żeby nie jechać zbyt blisko zaparkowanych wzdłuż ulicy samochodów żeby nie zahaczyć a tu jeszcze rowerzystów wcisnęli. Śmiech na sali. Jakby naprawdę tego kawałka nie mogli przejechać chodnikiem, którym prawie i tak nikt nie chodzi... Ręce opadaja
  To może Kopernika? Tam niedaleko jest żłobek i idąc "super szerokim chodnikiem" ze żłobka, z wózkiem w stronę Królewieckiej ciężko minąć się z pieszym idącym z naprzeciwka, a co dopiero rowerem? A i tak większość młodzieży z regenta i pobliskiej podstawówki wali rowerem pod prąd środkiem drogi. Wystarczy zalegalizować.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    1
    0
    KapitanSzyderca(2025-09-17)
  @Franek J - Zgodnie z przepisami w sprzyjających pogodowo warunkach nie mają prawa jeździć chodnikiem.
  Sukces goni sukces - miasto rozwija się w błyskawicznym tempie... Ile jeszcze będziemy czekać na to skrzyżowanie na Dąbka ?... ile jeszcze na 13 Pólku ?... grzebią się i grzebią i końca nie widać. Co za nieudaczniki w tym urzędzie podpisują te umowy ? Nawet nie są w stanie podać terminu zakończenia tych robót bo nikt nie wie - wykonawcy pewnie mówią jak zrobimy to będzie.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    2
    2
    Rudy Adaś .(2025-09-17)
