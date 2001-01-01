„Kontraruch” Bolesława Prusa

Ulica Prusa to jedna z trzech lokalizacji w Elblągu, gdzie właśnie wprowadzono udogodnienia dla rowerzystów. Chodzi o tzw. „kontraruch”, czyli możliwość jazdy rowerem w obie strony po jednokierunkowej ulicy.

O tej idei mówiono dziś (17 września) na ulicy Prusa właśnie, gdzie pojawiło się oznakowanie pionowe i poziome umożliwiające legalną jazdę rowerem w obu kierunkach. Podobnie stało się na ulicy Kolejowej, łączącej Kochanowskiego z osiedlem Za Politechniką, a także na Kręgielnej, znajdującej się między Zaciszem a Królewiecką (ta ostatnia ma m. in. ułatwiać przejazd okolic 12 Lutego, gdzie są dla rowerów zakazy).

- Liderem takich rozwiązań jest Gdańsk, gdzie ponad połowa ulic jednokierunkowych ma dopuszczony kontraruch - mówił podczas briefingu Marek Kamm, pełnomocnik prezydenta Elbląga ds. koordynacji i rozwoju ruchu rowerowego i pieszego.

Czy takie rozwiązanie na ulicy Prusa (pozwalające m. in. ominąć fragment wąskiej i pozbawionej drogi rowerowej Bema) nie wiąże się jednak z zagrożeniem, zwłaszcza, że w ciągu dnia parkuje tam samochody wielu kierowców?

Fot. TB - Ulica Prusa jest prosta i umożliwia bardzo dobry kontakt wzrokowy, a kontraruch stosuje się właśnie na takich ulicach, gdzie nie ma możliwości wytyczenia kontrapasa – mówił Marek Kamm. – Nie sądzę, żeby tu jakieś zagrożenie było. Rowerzysta trzyma się prawej krawędzi jedni, jedzie po stronie (zaparkowanych – red.) samochodów od strony zewnętrznej, trzyma się tych znaków-„sierżantów” (jeden jest widoczny na jezdni na głównym zdjęciu do artykułu – red.), w razie potrzeby ustępuje pierwszeństwa – tłumaczył pełnomocnik prezydenta.

Zdaniem Marka Kamma takie rozwiązania pozwalają szybko i małym kosztem zagęszczać sieć tras rowerowych w mieście, a co za tym idzie „będzie można w bardziej logiczny i przewidywalny sposób zaplanować podróż rowerem”.

Pełnomocnik prezydenta zaapelował do elbląskich rowerzystów o wskazanie innych jednokierunkowych ulic (jest ich w mieście ok. 50), gdzie mógłby z powodzeniem zafunkcjonować „kontraruch”. Można to robić mailowo pod adresem marek.kamm@umelblag.pl. Propozycje będą analizowane z Departamentem Zarząd Dróg.

Co o komunikacyjnych nowościach na trzech elbląskich ulicach i podobnych rozwiązaniach sądzą Czytelnicy portElu? Zapraszamy do kulturalnej dyskusji, tym bardziej, że obchodzimy właśnie Europejski Tydzień Mobilności. Program tutaj.