Zobacz film z IV edycji Bażantarnia Jump&Run

7 września w malowniczej Bażantarni odbyła się 4. edycja zawodów Bażantarnia Jump&Run, która pomimo deszczowej aury dostarczyła uczestnikom niezapomnianych sportowych emocji. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczny udział w zawodach, kibicom za mocny doping na trasie, a sponsorom i partnerom za wparcie tego wyjątkowego wydarzenia. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć (część 1 oraz część 2) oraz filmu podsumowującego bieg - informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Takiej edycji Bażantarnia Jump&Run jeszcze nie było. W niedzielę, 7 września, podobnie, jak w latach ubiegłych, na uczestników biegu czekały ogromne dmuchane tory przeszkód, festyn „Wybieram sport, nie nałogi”, animacje oraz bogata strefa gastronomiczna. Największym jednak zaskoczeniem w tym roku była deszczowa pogoda, która nie przeszkodziła uczestnikom w dobrej zabawie.

- Do tej pory Bażantarnia Jump&Run kojarzyła się ze słoneczną i ciepłą niedzielą. Ta edycja była zdecydowanie wyjątkowa. Deszcz i błoto okazały się dodatkową atrakcją dla wszystkich zawodników. Od dorosłych słyszeliśmy, że mogli poczuć się znowu jak dzieci, a z kolei najmłodszym zawodnikom panująca aura zupełnie nie przeszkadzała, w końcu brudne dzieci, to szczęśliwe dzieci. Czytając opinie mogę stwierdzić, że za rok będzie ciężko pobić czwartą edycję. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że na długo zapamiętają tegoroczne wydarzenie – mówi Marek Kucharczyk, dyrektor MOSiR Elbląg.

Zawody rozegrane zostały w kategoriach: Bieg Junior (dla uczestników w wieku 6-10 lat), Bieg Family (dla rodzin z dziećmi) oraz Bieg Classic (dla osób powyżej 16 roku życia). Każdy uczestnik, który ukończył zawody na mecie otrzymał dedykowany imprezie medal.

Bażantatnia Jump&Run już za nami, ale Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu nie zwalnia tempa! Już teraz zapraszamy na kolejne sportowe wydarzenia w naszym mieście. W tym roku widzimy się jeszcze na III Elbląskim Nocnym Bieg pod Gwiazdami (27.09) oraz na Biegu Niepodległości (11.11).

IV edycja Bażantarnia Jump&Run nie odbyłaby się bez pomocy i wsparcia naszych partnerów i sponsorów, dlatego jeszcze raz składamy ogromne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych osób, firm i instytucji.

Organizatorzy: prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsor główny: ML Polyolefins, Stella Green

Sponsorzy strategiczni: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Salon Łazienkowy Awangarda

Sponsorzy i partnerzy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Centrum Handlowe Ogrody, Stacja Paliw MOYA Kazimierzowo, RTS Elbląg, Fundusz Mieszkań dla Rozwoju, Centrum Ubezpieczeń Expert, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

