Miasto chce sprzedać ten budynek

Budynek przy ul. Krakusa 5 jest w tak złym stanie technicznym, że władze miasta chcą go sprzedać. Obecnie nikt tu nie mieszka. Potencjalny nabywca będzie musiał wiele zainwestować w tę nieruchomość.

Budynek przy ul. Krakusa 5 jest położony na działce o powierzchni 1,1 tys. m kw., na której są również zabudowania gospodarcze. Są ujęte w gminnej ewidencji budynków zabytkowych, ale ich stan techniczny jest określany jako zły.

- W budynku nikt obecnie nie mieszka. Wymaga dużych nakładów finansowych, by zaadaptować do zamieszkania. Środki uzyskane z jego sprzedaży byłyby przekazane na remont innych lokali mieszkalnych w zasobach miasta – wyjaśniał na komisji finansowo-budżetowej Rady Miejskiej w Elblągu Sławomir Skorupa, dyrektor departamentu gospodarki nieruchomościami i geodezji Urzędu Miejskiego.

Działka, na której znajdują się nieruchomości, nie jest objęte planem zagospodarowania przestrzennego, dlatego zabudowa tej nieruchomości jest możliwa na podstawie decyzji o tzw. Warunkach zabudowy, jaką wydaje prezydent. Nabywca nieruchomości będzie musiał ją uzyskać na własny koszt.

Radni z komisji finansowo-budżetowej pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zamiaru sprzedaży tej nieruchomości. Decyzję Rada Miejska podejmie w czwartek, 25 września, na najbliższej sesji. Następnie wartość nieruchomości wycenia rzeczoznawca, po czym władze miasta ogłoszą przetarg w sprawie sprzedaży.