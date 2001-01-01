UWAGA!

----

Miasto chce sprzedać ten budynek

 Elbląg, Miasto chce sprzedać ten budynek
Fot. RG

Budynek przy ul. Krakusa 5 jest w tak złym stanie technicznym, że władze miasta chcą go sprzedać. Obecnie nikt tu nie mieszka. Potencjalny nabywca będzie musiał wiele zainwestować w tę nieruchomość.

Budynek przy ul. Krakusa 5 jest położony na działce o powierzchni 1,1 tys. m kw., na której są również zabudowania gospodarcze. Są ujęte w gminnej ewidencji budynków zabytkowych, ale ich stan techniczny jest określany jako zły.

- W budynku nikt obecnie nie mieszka. Wymaga dużych nakładów finansowych, by zaadaptować do zamieszkania. Środki uzyskane z jego sprzedaży byłyby przekazane na remont innych lokali mieszkalnych w zasobach miasta – wyjaśniał na komisji finansowo-budżetowej Rady Miejskiej w Elblągu Sławomir Skorupa, dyrektor departamentu gospodarki nieruchomościami i geodezji Urzędu Miejskiego.

Działka, na której znajdują się nieruchomości, nie jest objęte planem zagospodarowania przestrzennego, dlatego zabudowa tej nieruchomości jest możliwa na podstawie decyzji o tzw. Warunkach zabudowy, jaką wydaje prezydent. Nabywca nieruchomości będzie musiał ją uzyskać na własny koszt.

Radni z komisji finansowo-budżetowej pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zamiaru sprzedaży tej nieruchomości. Decyzję Rada Miejska podejmie w czwartek, 25 września, na najbliższej sesji. Następnie wartość nieruchomości wycenia rzeczoznawca, po czym władze miasta ogłoszą przetarg w sprawie sprzedaży.

RG

  • Najpierw doprowadzają budynki do ruiny aby potem sprzedać teren 🤦‍♂️ biznesmeni z urzędu tak wyprzedali pół miasta
    000009(2025-09-18)
  • Widać budynek jest przedwojenny, za symboliczną złotowkę znajdą się chętni.
  • Powodzenia. Kup Pan sobie zabytek. To są martwe przepisy, żeby opuszczona rudera niezdatna do zamieszkania widniała w tym rejestrze. Bo rok postawienia budynku i czerwona cegła wskazuje na zabytek.
  • Po co były kupowane nowe okna skoro i tak, to rudera?
  • Tak przedwojenny. Niemiec wiedział jak budować tylko tam mury jedynie są zdrowe. Całe Grottgera niska zabudowa to solidne budynki pruskie. Stoją. Służą. Jak się dba i konserwuje. Uwzględniając róg Grottgera i Łęczyckiej gdzie od 1938r. znajdują się koszary.
  • Normalka elbląska- nie robi się remontów (gdzie przeglądy okresowe ?) i wtedy albo rozbiórka albo szukanie jelenia.
    krakus obok(2025-09-18)
  • Trzeba myśleć ekonomicznie. Proponuję rozebrać na cegły, na każdej odcisnąć napis Elbing i sprzedawać Niemcom jako pamiątki po III Rzeszy... dla mnie 5 % od sprzedaży...
