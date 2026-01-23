Rodzinny weekend i ferie z MOSiR-em

Ferie w Elblągu trwają w najlepsze, a najbliższy weekend zapowiada się wyjątkowo aktywnie. Bażantarnia, miejskie trasy rowerowe, łyżwy i Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka – każdy dzień przynosi nową okazję, by spędzić czas razem, na świeżym powietrzu lub w sportowych obiektach MOSiR-u.

Rodzinny czas w Bażantarni

W najbliższą sobotę, 24 stycznia, zaplanowaliśmy kilka atrakcji z myślą nie tylko o najmłodszych, ale również o rodzicach. Pierwsza propozycja to rowerowa wycieczka po śniegu, która sprawdzi wasze umiejętności jazdy na dwóch kółkach. Dla osób, które preferują podróżowanie o własnych nogach, proponujemy udział w grze miejskiej, a więc spacerowanie z mapą i odnajdywanie odpowiedzi na pytania. Oprócz tego na miejscu rozpalimy ognisko i upieczemy kiełbaski. Zaczynamy o 11:00 przy wiacie Margitka. Udział bezpłatny.

Rowerami do Ceglanej Zagrody

Miłośników jazdy na dwóch kółkach zapraszamy do udziału w pierwszej w 2026 roku Miejskiej Wycieczki Rowerowej. Celem podróży będzie Ceglana Zagroda w Powalinie, a do pokonania będzie około 48 kilometrów. Startujemy w niedzielę, 25 stycznia, o 10:00 z ul. Wodnej na Starym Mieście (I love Elbląg), a podróż zakończymy przy Ratuszu Staromiejskim.

Ślizgawki i mecze hokeja

Trwają ferie, za oknem mróz i śnieg, a więc mamy idealny klimat sprzyjający jeździe na łyżwach. Na „Helenie” możecie skorzystać ze ślizgawek o następujących porach: piątek 12:00 i 13:10 (sesje bezpłatne w ramach ferii) oraz 18:00 i 19:10, sobota 13:10, 14:20 i 15:30, niedziela 14:20, 15:30, 16:40. Natomiast na Kalbar zapraszamy w: piątek godz. 14:30 (sesja bezpłatna w ramach ferii) oraz o 16:30 i 18:30, sobota i niedziela 12:00, 14:00, 16:30 i 18:30. Sprzęt wypożyczycie na miejscu w wypożyczalni KS Orzeł w cenie 10 zł.

Jeżeli tym razem macie ochotę popatrzeć jak inni poruszają się po lodzie, to w sobotę o 20:00 i niedzielę o 11:00 zapraszamy na mecze I ligi hokeja na lodowisku Helena. Na tafli zmierzą się ze sobą drużyny Fudeko GAS Gdańsk oraz SMS PZHL Katowice.

Dmuchańce w CRW Dolinka

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka przygotowało na ferie atrakcję, która niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem – dmuchane tory przeszkód na basenie. Codziennie, aż do 1 lutego, możecie z nich korzystać w ramach zwykłego biletu wstępu. Dmuchańce znajdziecie zarówno w małym jak i dużym basenie – każdy znajdzie coś dla siebie. Obiekt czynny jest codziennie od 6:00 do 22:00. Polecamy i zapraszamy!

Pełny harmonogram Ferii z MOSiR-em znajdziesz na stronie mosir.elblag.eu.