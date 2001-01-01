Rowerem na orientację - szykuj się na odkrywczą przygodę!

Już w najbliższy wtorek, 26 sierpnia, zapraszamy miłośników rowerowych przygód na niepowtarzalną grę – „Rowerem na orientację”. To doskonała okazja, by połączyć sport i świetną zabawę odkrywając zakamarki Elbląga z innej perspektywy. Ruszamy o godz. 17:00 z placu Jagiellończyka. Udział w imprezie jest bezpłatny.

„Rowerem na orientację” to już druga i zarazem ostatnia rowerowa impreza z mapą, organizowana w ramach tegorocznych Wakacji z MOSiR-em. Spotykamy się w biurze zawodów na pl. Jagiellończyka we wtorek, 26 sierpnia, o godz. 17:00. Tam wręczymy uczestnikom mapy z zaznaczonymi miejscami rozmieszczonymi po całym mieście, tym razem będą to placówki szkolne. Reszty nie zdradzimy! Aby zaliczyć punkt, trzeba będzie dotrzeć do celu, wykonać zdjęcie obiektu telefonem i zmieścić się w dwugodzinnym limicie czasowym.

Miłośnicy dwóch kółek podczas gry „Rowerem na orientację” będą mieli możliwość nie tylko sprawdzenia swojej orientację w terenie, ale także przeżycia ciekawej, rowerowej przygody. Udział w imprezie może wziąć każdy – indywidualnie bądź wspólnie z paczką znajomych, bliskimi. Im więcej osób, tym więcej emocji i większa zabawa! Dla większego bezpieczeństwa zalecamy jazdę w kasku. Przypominamy również, aby zabrać z sobą naładowany telefon, który jest niezbędny do wykonania zadań. Każdy uczestnik gry, który ukończy trasę, otrzyma pamiątkowy certyfikat oraz słodki upominek.

Udział bezpłatny, serdecznie zapraszamy!