Rowerem na powitanie wiosny

Kalendarzowa wiosna tuż za rogiem, a coraz dłuższe dni i pierwsze cieplejsze promienie słońca zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu. Z tej okazji w najbliższą sobotę, 21 marca, zapraszamy mieszkańców Elbląga na wspólny przejazd rowerowy ulicami miasta. To doskonała okazja, aby symbolicznie rozpocząć sezon rowerowy i spędzić czas w aktywny sposób.

Start przejazdu zaplanowano na godz. 11:00 z Placu Kazimierza Jagiellończyka. Tempo jazdy będzie rekreacyjne, dzięki czemu w wydarzeniu mogą wziąć udział zarówno doświadczeni rowerzyści, jak i osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z rowerem. Trasa liczyć będzie około 10 kilometrów i poprowadzi ulicami: Plac Jagiellończyka, Teatralna, 12 Lutego, Hetmańska, Tysiąclecia, Rycerska, Pocztowa, Robotnicza, Browarna, Mazurska, Odrodzenia, Dąbka, Piłsudskiego, Królewiecka, Marymoncka oraz Sybiraków. Finałem przejazdu będzie polana z wiatami w Bażantarni.

Na miejscu na uczestników będzie czekało ognisko z kiełbaskami oraz chwila odpoczynku w otoczeniu przyrody. Spotkanie będzie także okazją do rozmów o planach rowerowych na nadchodzący sezon i kolejnych inicjatywach dla miłośników dwóch kółek.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich – rodzin z dziećmi, młodzieży oraz dorosłych. Wystarczy sprawny rower i chęć wspólnego, aktywnego powitania wiosny.

Organizatorzy: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.