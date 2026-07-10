Rowerem śladem piekarczyków

Miłośnicy aktywnego wypoczynku i miejskich zagadek będą mieli okazję połączyć przyjemne z pożytecznym. Już we wtorek, 14 lipca, przy Bramie Targowej rozpocznie się Rowerowa Gra Miejska, której tegoroczna trasa poprowadzi uczestników śladem elbląskich piekarczyków.

Start wydarzenia zaplanowano spod Bramy Targowej, gdzie od godziny 17 będzie działać biuro zawodów. To właśnie tam uczestnicy otrzymają mapy z wyznaczoną trasą oraz zaznaczonymi punktami, które należy odnaleźć podczas przejazdu. Tegoroczna edycja nawiązuje do legendy o elbląskim piekarczyku, dzięki czemu uczestnicy będą mogli odkrywać miejsca związane z najbardziej rozpoznawalną historią miasta. Aby zaliczyć punkt trzeba do niego dotrzeć i zrobić zdjęcie. W grze nie liczy się tempo – liczy się zaangażowanie i dobra zabawa. Możesz jechać sam, możesz w duecie, możesz z rodziną lub paczką znajomych. Zalecamy również jazdę w kasku. Każdy, kto ukończy trasę, otrzyma pamiątkowy certyfikat, coś słodkiego na regenerację oraz gadżet.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a do zabawy wystarczy sprawny rower, wolne popołudnie i chęć do wspólnego odkrywania miasta.

Cały harmonogram bezpłatnych wakacji z MOSiR-em znajdziecie na stronie mosir.elblag.eu.