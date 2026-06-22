Rowerzyści pokonali Truso MTB Race

107 uczestników przyciągnęły zawody rowerowe, zorganizowane przez Stowarzyszenie MKS Truso Elbląg. Na Elbląskim Bikeparku oraz w Bażantarni rywalizowali najmłodsi, a także doświadczeni cykliści. Najlepsi otrzymali medale i statuetki, ale to nie był koniec atrakcji, bo do wygrania był także rower. Zobacz zdjęcia.

I edycja Truso MTB Race, w tak dużej skali, była połączona z rodzinnym piknikiem rowerowym. Główna część imprezy toczyła się na Bikeparku, przy ul. Królewieckiej. Do dyspozycji gości była strefa gastronomiczna (grill, lody, ciasta) oraz poducha, do skakania na rowerach (również mniejsza, dla dzieci). Swoje stanowiska rozstawili także sponsorzy i partnerzy zawodów.

Zawodnicy wystartowali w kilku kategoriach. W zawodach dzieci uczestniczyło prawie 30 najmłodszych, którzy jechali na najkrótsze dystanse po pobliskim lesie. Później w dalsze ściganie ruszyli rodzice z dziećmi oraz doświadczona młodzież wraz z dorosłymi. Jeździliśmy na 5 km, 10 km i 20 km, wykorzystując utwardzone i przygotowane trasy Bikeparku oraz leśne szlaki. Ci uczestnicy jechali z pomiarem czasu.

Najlepsi otrzymali wyjątkowe drewniane i metalowe medale oraz ręcznie robione statuetki, z elementami rowerowymi. Poza tym rozdano pakiety z gadżetami oraz rozstrzygnięto konkurs na rower górski lub voucher, o wartości 2000 zł, ufundowany przez Adventure Team w Elblągu.

Wyniki dostępne tutaj.

Dziękujemy wszystkim sponsorom, partnerom zawodów, rodzicom, przyjaciołom klubu, za wsparcie przy organizacji i zapraszamy wszystkich uczestników za rok. Zrobimy wszystko, aby impreza była jeszcze lepsza.

Sponsorem zawodów było Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

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