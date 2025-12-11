Rozlosowano baraże o III ligę

Elbląska Concordia rundę jesienną IV ligi zakończyła na pozycji lidera. I mamy nadzieję, że na tej samym miejscu zakończy też cały sezon i bezpośrednio wywalczy awans do III ligi. Gdyby jednak pomarańczowo – czarnym powinęła się noga i sezon zakończyliby na drugim miejscu, to wiemy już, jak mogą wyglądać baraże o awans.

Przypomnijmy: do pierwszej grupy III ligi bezpośrednio awansują zwycięzcy IV ligi z województw: warmińsko – mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i łódzkiego oraz jedna drużyna z baraży pomiędzy wicemistrzami powyższych lig.

Po rundzie jesiennej liderem IV ligi warmińsko – mazurskiej jest Concordia Elbląg (36 pkt.), która o pięć punktów wyprzedza Mamry Giżycko i Stomil Olsztyn. Na Mazowszu prowadzi Victoria Sulejówek (40 pkt.) przed Hutnikiem Warszawa i Weszło Warszawa. Lider ma pięć punktów przewagi nad drugim i trzecim miejscem. Ciekawa sytuacja jest w województwie łódzkim Na fotelu lidera przezimuje RKS Radomsko z 36 punktami na koncie. Taki sam dorobek punktowy mają drugi Pelikan Łowicz i trzecia Ceramika Opoczno. A na pozycjach 4 – 6 z dorobkiem 35 punktów zimują AKS SMS Łódź, Sokół Aleksander Łódzki i Orkan Buczek. Na Podlasiu prowadzi Olimpia Zambrów (48 punktów), która aż o 12 oczek wyprzedza Pionier Brańsk i o 13 Warmię Grajewo.

W siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej rozlosowano drabinkę baraży o III ligę. Zarówno w półfinałach, jak i w finale rozgrywany jest jeden mecz. I tak: wicemistrz IV ligi warmińsko – mazurskiej na własnym boisku podejmie wicemistrza IV ligi z Podlasia. W drugim półfinale wicemistrz IV ligi mazowieckiej „u siebie” podejmie wicemistrza IV ligi łódzkiej. Gospodarzem finału będzie zwycięzca półfinału mazowiecko – łódzkiego, który na własnym boisku zmierzy się ze zwycięzcą starcia warmińsko -mazursko – podlaskiego.

Jakie to będą drużyny, dowiemy się za kilka miesięcy.