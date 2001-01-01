Rusza nowy sezon zajęć „Aktywuj się z MOSiR-em"

Po letnim wypoczynku i aktywnościach na świeżym powietrzu, przyszła pora na powrót programu „Aktywuj się z MOSiR-em”. Od września ponownie będzie można skorzystać z szerokiej oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych. Nowy sezon to również nowe propozycje, a w nich Pilates i FitStep. W przyszłym tygodniu, od 8 września, ruszy tydzień bezpłatny, zachęcamy do zapoznania się z ofertą i szczegółami.

Wakacje dobiegły końca, a letnie rekreacje stają się wspomnieniem. Jednak koniec wakacyjnego sezonu nie oznacza końca aktywności fizycznej, wręcz przeciwnie! Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do udziału w nowym sezonie „Aktywuj się z MOSiR-em”.

- Od września zapraszamy elblążan do skorzystania z zajęć w ramach akcji „Aktywuj się z MOSiR-em”. W ofercie będzie można znaleźć znane i lubiane już zajęcia, takie jak: zumba kids, zumba, aqua fitness, joga, zdrowy kręgosłup i turbo spalanie, oraz dwie nowości: pilates i fitstep. Ceny pozostają bez zmian, są dostępne na każdą kieszeń, a zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy – mówi Paulina Borkowska, kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu.

Testowy, bezpłatny tydzień zajęć „Aktywuj się z MOSiR-em” ruszy już 8 września. To doskonała okazja, aby zapoznać się z ćwiczeniami i instruktorem, a także sprawdzić, czy zajęcia spełniają nasze oczekiwania.

Aktywuj się z MOSiR-em - harmonogram zajęć:

Zajęcia w sali fitness:

FitStep (Lodowisko Helena, ul. Karowa 1) – poniedziałki 20:15 oraz środy 19:15 (pierwsze zajęcia od 08.09)

(Kryta Pływalnia – sala fitness, ul. Robotnicza 68) – środy o 19:15 (zajęcia od 9.09) Zumba Kids (Lodowisko Helena, ul. Karowa 1) – soboty o 10:00 (grupa przedszkolna) i o 11:00 (grupa szkolna)



Zajęcia Aqua Fitness:

Więcej informacji o karnetach oraz harmonogram znajdziecie na stronie mosir.elblag.eu w zakładce Aktywuj się z MOSiR-em.