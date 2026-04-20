Ruszają zapisy na Bażantarnia XC

Leśne ścieżki, szybkie zjazdy i sportowa rywalizacja w jednym z najbardziej rozpoznawalnych terenów rekreacyjnych Elbląga. W niedzielę, 10 maja, do Bażantarni wraca Bażantarnia XC – wydarzenie dla wszystkich, którzy lubią wyzwania na dwóch kółkach. Zapisy do tegorocznej edycji właśnie się rozpoczęły.

Zawody skierowane są zarówno do najmłodszych uczestników, jak i młodzieży oraz dorosłych. Start i meta tradycyjnie zlokalizowane będą na polanie z wiatami Irenka i Margitka. W tym roku Bażantarnia XC jest częścią cyklu Kids Cup, co stanowi dodatkową motywację dla młodych zawodników walczących o punkty w całym sezonie.

Najmłodsi rozpoczną rywalizację na bezpiecznym terenie polany, a wraz z wiekiem poziom trudności stopniowo wzrasta. Starsze dzieci i młodzież zmierzą się z krótkimi trasami na terenie polany i okolic, natomiast dorośli pojadą szlakami miejskiego lasu.

Kategorie i dystanse

dzieci do 4 lat (z rodzicem lub na rowerku biegowym) - 100 metrów (polana)

dzieci do 4 lat (samodzielnie na rowerze dwukołowym z pedałami) - 200 metrów (polana)

dzieci 5-6 lat - 300 metrów (polana)

dzieci 7-9 lat - 580 metrów (zobacz trasę)

dzieci 10-11 lat oraz 12-13 lat - 1,2 km (zobacz trasę)

kobiety Open (od 14 lat) - 6 km (zobacz trasę)

mężczyźni M20 (14-29 lat), M30, M40 oraz M50+ - 6 km (zobacz trasę)

Harmonogram zawodów (godziny mogą ulec zmianom w zależności od przebiegu rywalizacji)

10:00–10:45 – Biuro Zawodów, weryfikacja i zapisy

10:45–10:55 – oficjalne otwarcie i odprawa techniczna

11:00–11:45 – starty dzieci w poszczególnych kategoriach

11:45–12:00 – starty zawodników od 14. roku życia

od 13:00 – dekoracje zwycięzców

Zapisy i zasady udziału

Rejestracja prowadzona jest wyłącznie online poprzez stronę elektronicznezapisy.pl i potrwa do 6 maja do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc (150 dzieci oraz 100 dorośli). W przypadku wolnych miejsc możliwe będzie zapisanie się w dniu zawodów w Biurze Zawodów. Udział w wydarzeniu jest płatny: 10 zł kategorie dziecięce oraz 20 zł młodzież 14+ i dorośli.

Organizacja i bezpieczeństwo

Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służby porządkowe oraz ratowników medycznych. Zawodnicy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na odcinkach zjazdowych oraz w miejscach, gdzie mogą pojawić się piesi. Każdy uczestnik musi wystartować w kasku i na rowerze napędzanym wyłącznie siłą mięśni. Wszyscy uczestnicy otrzymają numery startowe i pamiątkowe medale, a najlepsi w swoich kategoriach – trofea sportowe. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie zawodów.

Organizatorem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu we współpracy z The North Event. Partnerami wydarzenia są: Salon i Serwis Rowerowy Wadecki, Zarząd Zieleni Miejskiej, Regionalne Centrum Wolontariatu.