Ruszyły Czwartki z lekkoatletyką

 Elbląg, Ruszyły Czwartki z lekkoatletyką
fot. MOS w Elblągu

Rozpoczęła się X edycja Czwartków Lekkoatletycznych w Elblągu. Na stadionie przy ul. Saperów rywalizowało i bawiło się „królową sportu” ponad 80 zawodników i zawodniczek w różnych kategoriach wiekowych. Zdjęcia.

Uczestnicy, dopingowani przez trenerów i rodziców, skorzystali z ładnej pogody i próbowali swoich sił w biegach, rzucie piłeczką palantową, skoku w dal i skoku wzwyż. Wyniki opublikujemy na początku przyszłego tygodnia. Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy na kolejne zawody, już na wiosnę 2026 roku.

Michał Libuda

