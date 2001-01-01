Jeżdżą, jakby znaku nie było

- Tutaj może dojść do tragedii. Drogowcy przywrócili już znaki drogowe, jakie obowiązywały przed remontem ulicy, a kierowcy nadal jeżdżą, jakby tej zmiany nie było – alarmuje Czytelnik. Chodzi o skrzyżowanie ul. Obrońców Pokoju – płk. Dąbka – Niepodległości.

Skrzyżowanie Obrońców Pokoju – płk. Dąbka – Niepodległości należy do najbardziej niebezpiecznych w Elblągu. Na czas remontu torowiska, kiedy nie jeździły tędy tramwaje, drogowcy zmienili organizację ruchu, umożliwiając kierowcom zawracanie na Dąbka i przejazd prosto z Obrońców Pokoju w ul. Niepodległości. Od 15 września, gdy tramwaje wróciły na tory, zawracać nadal można, ale z Obrońców Pokoju obowiązuje nakaz skrętu w prawo w Dąbka, czyli oznakowanie sprzed remontu.

- Co, to tam się dzieje, szczególnie rano, do jakaś masakra. Tam dojdzie wkrótce do tragedii, bo większość kierowców nadal jeździ prosto z Obrońców Pokoju w Niepodległości, nie zwracając uwagi na znak. Chyba się przyzwyczaili do poprzedniego oznakowania i jeżdżą na pamięć – alarmuje nasz Czytelnik.

- Będziemy w tym rejonie częściej wysyłać patrole drogówki. Przypominam, że za złamanie przepisów grozi mandat 250 zł i 5 punktów karnych – informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

W środę około godz. 19, gdy byliśmy na miejscu, by zrobić zdjęcia, zaledwie w ciągu 5 minut trzech kierowców złamało przepisy, jadąc prosto w Niepodległości, zamiast skręcić w prawo i stwarzając zagrożenie, szczególnie dla kierowców wjeżdżających na płk. Dąbka od strony Niepodległości.