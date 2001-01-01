Dyrektor ds. bezpieczeństwa w ratuszu

Prezydent Elbląga stworzył nowe stanowisko w urzędzie - dyrektora zarządzającego ds. bezpieczeństwa. Został nim Piotr Grefling, który od 2022 roku pracuje w ratuszu, zajmując się ochroną informacji niejawnych i zarządzaniem kryzysowym.

"W związku z obecną sytuacją geopolityczną, nowymi przepisami i zadaniami nałożonymi na samorząd, wynikającymi m.in. z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, zmianami klimatycznymi, koniecznością dodatkowych działań dotyczących zabezpieczenia przeciwpowodziowego, prezydent Elbląga Michał Missan podjął decyzję o wzmocnieniu struktur urzędu związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem mieszkanek i mieszkańców Elbląga. Na poziomie kierownictwa urzędu utworzone zostało nowe stanowisko – dyrektora zarządzającego ds. bezpieczeństwa, którego zadaniem będzie koordynacja pracy wszystkich departamentów Urzędu Miejskiego i jednostek miejskich, związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym na poziomie całego samorządu. Powierzone zostało dotychczasowemu pełnomocnikowi prezydenta ds. ochrony informacji niejawnych, Piotrowi Greflingowi. Zmiany dotyczyć będą również struktur Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, którego skład osobowy ulegnie znacznemu zwiększeniu" - informuje referat prasowy Biura Prezydenta Elbląga.

Do zadań nowego dyrektora zarządzającego ds. bezpieczeństwa należeć będzie również współpraca i spajanie działań wszystkich służb, inspekcji i straży odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową, realizacja zadań o charakterze strategicznym, związanych z nowymi przepisami prawa w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w tym spraw obronnych, ochrony ludności i obrony cywilnej oraz koordynowanie działań związanych z rozbudową infrastruktury technicznej.

Piotr Grefling urodził się w 1974 roku w Kołobrzegu. Posiada doświadczenie na stanowiskach kierowniczych oraz umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi i projektami systemowymi. Zajmował się zarządzaniem i kierowaniem personelem, wykorzystując wiedzę i doświadczenie zdobyte w ramach służby wojskowej, studiów oraz uczestnictwa w misjach wojskowych poza granicami kraju. Ukończył studia podyplomowe Zarządzanie kryzysowe oraz studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn. Większość jego aktywności zawodowej była związana ze służbą w Wojsku Polskim, zarówno w kraju, jak i za granicą. Od 2022 roku jest zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Elblągu w obszarze związanym z zarządzaniem kryzysowym oraz ochroną informacji niejawnych.