 JYSK ponownie otwiera sklep w Elblągu w nowoczesnym koncepcie 3.0

Już 27 września sklep JYSK w Elblągu ponownie otworzy swoje drzwi dla klientów po modernizacji do najnowszego formatu JYSK 3.0. Z tej okazji, na klientów czekają wyjątkowe rabaty i prezenty – to sposób JYSK na podziękowanie za lojalność i wspólne świętowanie nowego początku.

Zmieniony koncept sklepów JYSK zapewnia jeszcze lepsze doświadczenia zakupowe – nowoczesny wystrój, przejrzysty układ asortymentu oraz inspirujące aranżacje wnętrz. Dzięki temu klienci mogą łatwiej znaleźć produkty dopasowane do swojego stylu i potrzeb, a zakupy stają się jeszcze bardziej komfortowe.

– Koncept 3.0 to przede wszystkim przyjazna przestrzeń, w której klienci mogą poczuć się zainspirowani i zobaczyć, jak nasze produkty sprawdzają się w praktycznych aranżacjach. To połączenie skandynawskiego designu, funkcjonalności i przystępnych cen – mówi Paweł Czebiołko kierownik sklepu JYSK w Elblągu.

Specjalne oferty na otwarcie

Z okazji ponownego otwarcia na klientów czekają wyjątkowe promocje:

Poduszka VANSE gratis dla 100 pierwszych klientów, którzy zrobią zakupy za minimum 100 zł w dniu ponownego otwarcia 27 września.

25% rabatu na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów – promocja obowiązuje od 27 września do 4 października.

Dodatkowo w tym okresie obowiązywać będą specjalne ceny na wybrane produkty z oferty wyposażenia wnętrz z rabatem do 60% – idealna okazja, by odświeżyć swój dom i mieszkanie.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Elbląga i okolic do odwiedzenia ponownie otwartego sklepu JYSK i skorzystania z atrakcyjnych ofert.

JYSK Elbląg, ul. Teatralna 5.