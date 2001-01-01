Zagłosuj na Dianę! (akcja portElu)

Zachęcamy Czytelników portElu do głosowania w budżecie obywatelskim na odtworzenie posągu Diany przy I Liceum Ogólnokształcącym. Projekt, zgłoszony przez naszą redakcję, znajduje się na liście inicjatyw ogólnomiejskich, pozycja nr 25.

"Na skwerku przed gmachem szkoły żeńskiej im. cesarzowej Augusty Wiktorii (dziś I LO) stał od 1927 r. odlany z brązu piękny posąg bogini Diany z kołczanem strzał, mający wedle założenia władz placówki symbolizować czystość i moralność, z drugiej strony dający pojęcie o klasycznych tradycjach instytucji. Posąg tej rzymskiej bogini łowów i Księżyca był repliką rzeźby autorstwa Karla Reinholda Felderhoffa, urodzonego w Elblągu rzeźbiarza (1865-1919). Pierwowzór posągu zaprezentowany został pierwszy raz podczas wystawy w Berlinie w 1898 r. Następnie statua zakupiona została przez berlińską Galerię Narodową i wyeksponowana podczas Wystawy Światowej w Paryżu w 1900 r. Posąg obecnie znajduje się w zasobach Wyspy Muzeów w Berlinie. Równie zawikłane, jak losy oryginału, były dzieje elbląskiego „egzemplarza” Diany, odlanego w firmie H. Noack w Berlinie. W 1934 r. przekazano go w depozyt do Szlezwika-Holsztynu, a następnie w nieznanych bliżej okolicznościach stał się własnością Hermanna Göringa. Po wojnie posąg znalazł się w Spandau, gdzie stoi do dziś w jednym z parków - możemy przeczytać w artykule Joanny Szkolnickiej „Pomniki i fontanny w przedwojennym Elblągu” opublikowanym na stronach Elbląskiego Wortalu Historycznego.

Wizualizacja Diany z projektu złożonego do Budżetu Obywatelskiego

Niemcy nie chcą posągu oddać, starania w tej sprawie prowadził przez lata Lech Słodownik z pomocą władz miasta. Próby jednak nie przyniosły efektu. Redakcja portEl.pl wzięła więc sprawy w swoje ręce i za sprawą wydawcy Włodka Gęsickiego i redaktora naczelnego Rafała Gruchalskiego, w porozumieniu z Lechem Słodownikiem, złożyła do budżetu obywatelskiego projekt przywrócenia posągu Diany a konkretnie wykonania repliki, która miałaby stanąć przy I LO.

Urzędnicy projekt zaopiniowali pozytywnie: „Realizacja tego przedsięwzięcia będzie miała istotne znaczenie dla podniesienia walorów estetycznych i historycznych naszego miasta. Odtworzenie posągu Diany nie tylko przyczyni się do zachowania i promocji lokalnej historii, ale także stanie się ważnym elementem edukacyjnym i kulturalnym dla mieszkańców oraz uczniów szkoły.” - czytamy w ich opinii.

Teraz wszystko zależy od Was, drodzy Czytelnicy. Zachęcamy do oddania głosu na projekt „Odtworzenie historycznego posągu Diany na skwerze przed I LO w Elblągu”. Znajdziecie go pod numerem 25 w inicjatywach ogólnomiejskich. Koszt projektu urzędnicy oszacowali na 215 tys. zł.

Głosowanie trwa do 2 października. swoje głosy można oddać na 95 projektów.

„Przypominamy, że głosować można tylko jeden raz, zaznaczając maksymalnie pięć zadań z okręgu, do którego się należy oraz jedną inicjatywę ogólnomiejską. Głosując należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swoją datę urodzenia. W przypadku osób niepełnoletnich należy wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej na udział w głosowaniu na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2026.” - czytamy na stronie internetowej elbląskiego Budżetu Obywatelskiego.

Głosować można elektronicznie (tutaj) lub tradycyjnie na kartach do głosowania; karty można pobierać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) oraz w Punkcie Informacyjnym w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25). W tych samych punktach można oddać wypełnione karty do głosowania.

Wyniki powinniśmy poznać do końca października.