Ruszyły zapisy na Bieg Piekarczyka

Jest taki dzień w roku, kiedy elbląska legenda spotyka się ze sportowym wyzwaniem. 14 czerwca miasto wypełnią tłumy zawodników, a biegowe emocje będą nam towarzyszyły od pierwszego startu do ostatniego finiszu – przed nami XVII Bieg Piekarczyka. Zapisy właśnie wystartowały.

To wydarzenie, które od lat łączy zarówno doświadczonych biegaczy, jak i osoby stawiające swoje pierwsze kroki w biegach ulicznych. W 2026 roku organizatorzy ponownie zapraszają do udziału zawodników na różnych poziomach zaawansowania, a także najmłodszych uczestników, którzy pobiegną w Mini Biegu Piekarczyka.

- Tradycyjnie z początkiem roku ruszamy z zapisami na Bieg Piekarczyka. Zawodnicy mają odpowiedni czas na przygotowanie do wydarzenia oraz zaplanowanie udziału w imprezie z wyprzedzeniem i wpisanie jej w swój kalendarz. Udział w biegu ulicznym, to dobra okazja do zobaczenia miasta z innej perspektywy. Sportowe emocje, adrenalina, doping kibiców i satysfakcja na mecie, to trzeba przeżyć - mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W programie XVII edycji znajdzie się bieg główny na dystansie 10 km, prowadzony sprawdzoną, miejską trasą z atestem PZLA, a także bieg towarzyszący na 5 km – idealna propozycja dla osób, które chcą spróbować swoich sił w zawodach ulicznych lub pobiec rekreacyjnie. Tradycyjnie nie zabraknie również rywalizacji najmłodszych. W ramach Mini Biegu Piekarczyka dzieci wystartują na dystansach od 50 do 600 metrów, dostosowanych do wieku i możliwości uczestników.

Do udziału zachęcamy również firmy, stowarzyszenia, instytucje oraz grupy przyjaciół, które chcą zmierzyć się z 10-kilometrowym dystansem. Bieg drużynowy to doskonała okazja, by wspólnie walczyć o jak najlepszy wynik i przeżyć niezapomniane emocje na trasie. Startując razem, można liczyć na wsparcie i motywację na każdym kilometrze.

To będzie również już trzecia edycja, podczas której wręczymy nagrodę dla przedszkola i szkoły z największą frekwencją zawodników biorących udział w wydarzeniu. Jest o co walczyć. Placówki otrzymają sprzęt sportowo-rekreacyjny o wartości 1000 zł.

Podczas XVII Biegu Piekarczyka mieszkańcy naszego miasta, posiadający kartą „wElblągu” będą mogli skorzystać z 10% zniżki. W biegu na 10 km oraz 5 km obowiązują opłaty startowe w następującej wysokości: 70 zł lub 63 zł (z kartą „wElblągu”), taki próg cenowy obowiązuje do 1 marca. Po tym terminie cena pakietu wzrośnie. Uczestnicy w kategorii wiekowej 70+ są zwolnieni z opłaty startowej po wcześniejszej rejestracji.

W Mini Biegu Piekarczyka opłata za pakiet startowy wynosi: 35 zł lub 31,50 zł (z kartą „wElblągu”) podczas pierwszego progu cenowego, który trwa do 1 marca, po tym terminie cena pakietu wzrośnie. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy zachęcają do wcześniejszej rejestracji.

XVII Bieg Piekarczyka odbędzie się 14 czerwca 2026 roku. To kolejna odsłona wydarzenia, które na stałe wpisało się w sportowy kalendarz miasta i co roku gromadzi setki uczestników oraz kibiców. Czekamy również na Ciebie! Rejestracji dokonasz na stronie elektronicznezapisy.pl.

Organizatorami biegu są: Prezydent Elbląga dr Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Sponsor Strategiczny: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej