Seminarium sportowe z Tomaszem Sararą

12 marca (czwartek) w Elblągu odbędzie się wyjątkowe seminarium sportowe z udziałem Tomasza Sarary – legendy polskiego kickboxingu. Podzieli się on swoim wieloletnim doświadczeniem, przekaże cenne wskazówki treningowe oraz opowie o drodze do sukcesu w sportach walki.

Seminarium będzie doskonałą okazją do zdobycia wiedzy bezpośrednio od jednego z najbardziej utytułowanych zawodników w Polsce. Szczególnie zależy nam na obecności młodzieży. Chcemy inspirować młodych ludzi do aktywności fizycznej, pokazać im wartości płynące ze sportu, takie jak dyscyplina, wytrwałość, szacunek oraz zdrowy styl życia. Wierzymy, że spotkanie z tak doświadczonym zawodnikiem może być dla uczniów dużą motywacją do rozpoczęcia lub kontynuowania swojej sportowej przygody.

W ramach wydarzenia odbędzie się również konferencja prasowa z udziałem lokalnych zawodników, którzy zawalczą podczas gali Strike King 8, 28 marca.

Szczegóły wydarzenia:

Data: czwartek, 12.03.2026

Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa, al. Grunwaldzka 135, Elbląg

Godziny seminarium 12:30-14

Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych – zarówno zawodników, trenerów, jak i pasjonatów sportów walki.