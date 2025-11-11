Sensacja pod siatką

Tak można podsumować wynik i przebieg dzisiejszego (11 listopada) meczu pomiędzy Barkomem Każany Lwów a PGE Projekt Warszawa. Lwowskie nietoperze bez straty seta pokonały w Elblągu trzecią drużynę Plusligi poprzedniego sezonu.

Projekt Warszawa w ostatniej kolejce uległ 0:3 na własnym parkiecie Asseco Resovii Rzeszów. Wydawać się mogło, że Barkom Każany Lwów, to idealny zespół, żeby wrócić na zwycięską ścieżkę, tym bardziej że w warszawskiej drużynie mogliśmy oglądać reprezentantów Polski, m.in. Jakuba Kochanowskiego, Jana Firleja czy Bartosza Bednorza.

Lwowskie Nietoperze nie miały zamiaru gościom ułatwiać zadania. Jak się później okazało, o wszystkim zadecydowały bezwzględnie wykorzystywane przez gospodarzy końcówki każdego z trzech setów. Warto też zwrócić uwagę na Lorenzo Pope, dzięki którym Barkom utrzymywał się w grze po trudnych zagrywkach stołecznego zespołu. Na parkiecie oglądaliśmy momentami długie i emocjonujące wymiany. Lukas Kampa, szczególnie w drugim secie, podejmował bardzo dobre decyzje, czego wynikiem było prowadzenie 22:17. I chwilę później zmniejszyło się do 23:22. I znów emocjonująca końcówka należała do gospodarzy.

W trzecim secie Nietoperze postawiły kropkę nad i. W końcówce było już nawet 23:23 i znów ostatnie minuty lepiej rozegrali lwowianie. Środkowy gospodarzy Mousse Gueye dwoma asami serwisowymi zakończył mecz. Było to pierwsze zwycięstwo Barkomu nad Projektem w siódmym meczu pomiędzy tymi drużynami. Było to też pierwsze zwycięstwo Nietoperzy „za trzy” w tym sezonie. MVP spotkania został przyjmujący Ilia Kovalov, który w dzisiejszym meczu zdobył 16 punktów.

Kolejny mecz Barkom rozegra 15 listopada, w Kędzierzynie Koźlu zmierzy się z miejscową ZAKSĄ. A już 22 listopada do Elbląga zawita mistrz Polski – LUK Bogdanka Lublin z reprezentantami Polski: Wilfredo Leone i Kewinem Sasakiem na czele.

Barkom Każany Lwów - PGE Projekt Warszawa 3:0 (25:23, 25:23, 26:24)

Barkom: Kampa, Pope, Shchurov, Tupchii, Kowalow, Gueye, Pampushko (libero) oraz Rohozhyn, Firkal, Kuts;

PGE Projekt Warszawa: Kochanowski, Kłos, Firlej, Semeniuk, Tillie, Bednorz, Gomułka, Koppers, Wojtaszek, Firszt, Kozłowski.