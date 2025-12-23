UWAGA!

Koncert Noworoczny z EOK. Wejściówki dla mieszkańców

 Elbląg, Koncert Noworoczny z EOK. Wejściówki dla mieszkańców
Jak zwykle tuż po Nowym Roku – 6 stycznia o godz. 17:00 zapraszamy do Teatru im. Aleksandra Sewruka na Koncert Noworoczny Prezydenta.

W nowy sezon kulturalny wejść będziemy mogli w towarzystwie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Ariela Ludwiczaka, która wraz z solistami – Pauliną Steklą i Wojciechem Myrczkiem oraz zespołem akompaniującym wykonają program koncertowy zatytułowany „Powróćmy jak za dawnych lat. Polskie i światowe przeboje lat 20 i 30.”

 

Bezpłatne wejściówki na imprezę dostępne będą od poniedziałku 29 grudnia w następujących punktach:

 

Urząd Miejski przy ul. Łączności 1 (recepcja) i Kamieniczki Elbląskie – siedziba Departamentu Kultury i Organizacji Imprez przy ul. Św. Ducha 3-4

w godzinach urzędowania:

poniedziałek 7:30 - 15:30

wtorek 7:30 - 16:30

środa 7:30 - 15:30 (w dniu 31 grudnia do godz. 12.30)

czwartek 7:30 - 15:30

piątek 7:30 - 14:30

 

Ratusz Staromiejski przy ul. Stary Rynek 25:

poniedziałek – piątek 7:30 – 18:00 (w dniu 31 grudnia do godz. 12.30)

 

Teatr im. A. Sewruka (kasa) ul. Teatralna 11

Poniedziałek – sobota 10:00 – 18:00

 

Wejściówki dystrybuowane będą do wyczerpania ilości dostępnych. Obowiązuje limit 2 wejściówki na osobę. Organizatorem wydarzenia jest dr Michał Missan – Prezydent Elbląga.

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta

