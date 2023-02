Siatkarki zapraszają na turniej finałowy

Od 3 do 5 lutego w hali przy ul. Kościuszki 77 A rozgrywany będzie Turniej Finałowy Juniorek o Mistrzostwo Województwa Warmińsko - Mazurskiego, którego gospodarzem będzie zespół Energa MKS Truso.

Siatkarki MKS Truso idą przez sezon 2022/2023 jak burza. Podopieczne Wojciecha Samulewskiego rundę zasadniczą zakończyły na pierwszym miejscu, co dało im bezpośredni awans do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w Elblągu.

- Przygotowania do sezonu rozpoczęliśmy w połowie sierpnia. W kategorii juniorek do rozgrywek przystąpiło osiem zespołów podzielonych na dwie grupy, po cztery zespoły. Pierwsza runda to mecz i rewanż. Wszystkie mecze wygraliśmy, czyli łącznie sześć spotkań ligowych. Po pierwszej rundzie mieliśmy najlepszy bilans setów oraz zwycięstw i w związku z tym mieliśmy bezpośredni awans do finału wojewódzkiego i możliwość organizacji turnieju finałowego - powiedział trener Wojciech Samulewski.

Do turnieju zakwalifikowały się cztery najlepsze zepsuły: UKS Chemik SMS Olsztyn I, UKS Chemik SMS Olsztyn II, UMKS Mikro Ełk oraz Energa MKS Truso Elbląg.

- Wszystkie te zespoły mają już zapewniony awans do ćwierćfinału mistrzostw Polski, ponieważ do rozgrywek centralnych może awansować tylko jedna olsztyńska drużyna z tego samego klubu - dodał trener. - Tak naprawdę będziemy się bić o medale mistrzostw województwa i kto z jakiego miejsca wyjdzie do turnieju ćwierćfinałowego. Wiadomo, że im wyższe miejsce, tym teoretycznie grupa ćwierćfinałowa będzie łatwiejsza. Niestety w tym roku brany jest pod uwagę ranking i pojedziemy do któregoś z ośmiu zespołów z rankingu województw. Taki ranking co roku jest ustalony na podstawie turniejów nadziei olimpijskich. Na pewno pojedziemy gdzieś na ćwierćfinał, pytanie tylko gdzie. Będziemy bronić tytułu. Dotychczas zajmowaliśmy pierwsze miejsca w górnym roczniku każdej kategorii, czyli młodziczek, kadetek, juniorek młodszych i juniorek. W tym roku zadanie będzie trudniejsze, bo Chemik Olsztyn gra w rozgrywkach II ligi. My też mamy doświadczenie II-ligowe i zapewne nasz zespół z Chemikiem będzie walczył o pierwsze miejsce. Szansę mamy sporą - podsumował trener Energi MKS Truso.

Terminarz turnieju:

3.02.2023 (piątek):

14:00 UKS Chemik SMS Olsztyn II - UKS Chemik SMS Olsztyn I (mecz rozegrany zostanie w Olsztynie)

18:30 Energa MKS Truso Elbląg - UMKS Mikro Ełk

4.02.2023 (sobota):

12:00 UKS Chemik SMS Olsztyn II - UMKS Mikro Ełk

14:00 UKS Chemik SMS Olsztyn I - Energa MKS Truso Elbląg

5.02.2023 (niedziele):

12:00 UMKS Mikro Ełk - UKS Chemik SMS Olsztyn I

14:00 Energa MKS Truso Elbląg - UKS Chemik SMS Olsztyn II

Turniej rozegrany zostanie w hali przy ul. Kościuszki 77 A, wstęp wolny.

Skład Truso: Yaroslava Biankina, Weronika Dąbrowska, Julia Gromko, Oliwia Harasim, Nikola Kaczmarzyk, Julia Łukaczyk, Daryna Mosiienko, Polina Ovsiannikova, Julia Padakova, Blanka Piecyk, Zuzanna Rakoczy, Anita Semkiw, Karyna Siriatska, Alicja Szaruga.