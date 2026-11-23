Siatkarze z Jedenastki najlepsi
W kolejnych zawodach z cyklu XLI Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu wręczono medale w siatkówce chłopców. Najlepsza wśród reprezentacji szkół z klas VIII i młodszych okazała się Szkoła Podstawowa nr 11.
W turnieju wzięły udział elbląskie szkoły podstawowe. Medalistów wyłoniła faza grupowa i faza finałowa. Poznaliśmy trzy najlepsze zespoły:
1. Szkoła Podstawowa nr 11
2. Szkoła Podstawowa nr 19
3. Szkoła Podstawowa nr 15
Szkoły podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, 3 pierwsze drużyny lub 3 najlepszych uczniów otrzymują medale.
Więcej informacji na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.
MOS Elbląg