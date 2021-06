Skate Park Show. Zmiana daty

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza wszystkich fanów hulajnóg i deskorolek na wyjątkową imprezę. W skate parku przy ul. Mickiewicza swoje umiejętności zaprezentują profesjonalni zawodnicy, którzy poprowadzą również warsztaty jazdy. Impreza, ze względu na deszczową pogodę, została przeniesiona na przyszłą środę (30 czerwca).

Skate Park Show planowany był początkowo na najbliższy piątek, aby po zakończeniu roku szkolnego rozpocząć wakacje atrakcyjną imprezą dla dzieci i młodzieży. Jednak z powodu niekorzystnej prognozy pogody (zapowiadane są intensywne opady deszczu wraz z burzami), z myślą przede wszystkim o bezpieczeństwie uczestników, wydarzenie zostało przeniesione na środę, 30 czerwca. Pokazy, warsztaty i wspólna jazda z Olafem Żołną i Damianem Chrobotem rozpoczną się o godzinie 18.

A kim są nasi goście? Damian Chrobot pierwsze kroki na deskorolce stawiał w 2012 roku. Od 2014 roku do chwili obecnej jest instruktorem w Extreme City. Jest członkiem europejskiego teamu Skatepro, a także jeździ dla takich firm jak Apostrof, Soxstory, Malita, Mrlemmo czy Oglabsgenetics. Od 2018 roku jest trenerem klubu deskorolkowego Skateroom. W 2019 roku wygrał „dziką kartę” i startował w finale mistrzostw Polski.

Olaf Żołna to jeden z najlepszych zawodników jeżdżących na hulajnodze w naszym kraju. Jest team riderem europejskich drużyn Skatepro czy Abovescooters. Posiada na koncie między innymi: 1 miejsce na Radom JAM 2018, 1 miejsce na Caste CUP Iwiczna, 1 miejsce Susz Park Party vol. 4 oraz17 miejsce UrbanWorldSeries Barcelona 2020.Od 2014 roku jest instruktorem. W niedawnych eliminacjach mistrzostw Polski w Dąbrowie Górniczej zajął pierwsze miejsce. Jest członkiem komisji Polish Scoot Commission.

Podczas imprezy odbędą się zajęcia z dwoma instruktorami, którzy podzielą chętnych na trzy grupy, zgodnie z ich umiejętnościami. Każdy uczestnik będzie mógł poznać tajniki jazdy na hulajnodze i deskorolce oraz pojeździć w towarzystwie trenerów. Wszystko to będzie okraszone klimatyczną muzyką i efektowną scenografią.

Skate Park Show rozpocznie się o godzinie 18:00 i trwać będzie do 21:30. Aby wziąć udział w zabawie należy zaopatrzyć się we własną hulajnogę lub deskorolkę oraz kask sztywny. Udział w imprezie będzie bezpłatny, a liczba miejsc jest ograniczona – na terenie, który będzie ogrodzony, może przebywać jednocześnie do 250 osób. Sponsorem Skate Park Show jest WAITW – firma spawalnicza i biuro pracy.

Informacje o pozostałych atrakcjach zaplanowanych na czas wakacji znajdują się na stronie MOSiR.