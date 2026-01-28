Ślizgawki i dmuchane tory czekają na Was

Zima w pełni, a w Elblągu nie brakuje miejsc, gdzie można spędzić czas aktywnie i bezpiecznie. Dla miłośników łyżew oraz wodnych wyzwań MOSiR przygotował propozycje, które sprawdzą się zarówno dla rodzin, jak i osób szukających zimowej rozrywki w gronie przyjaciół.

Na lodowisku im. Heleny Pilejczyk i Torze Kalbar można korzystać z komercyjnych ślizgawek, które odbywają się codziennie w wygodnych godzinach popołudniowych i wieczornych. Lodowisko Helena oferuje seanse w tygodniu o 18:00 i 19:10, a w weekendy – cztery popołudniowe wejścia, z których najspokojniejsze, o 13:10, sprzyjają wspólnej jeździe rodzin z dziećmi. Pozostałe startują kolejno o 14:20, 15:30 i 16:40.

Tor Kalbar, otwarty pod gołym niebem, umożliwia jazdę od poniedziałku do piątku o 18:30, natomiast w weekendy ślizgawki odbywają się o 12:00, 14:00, 16:30 i 18:30. Każda sesja trwa 90 minut, a dostępność wejść można sprawdzać online, co ułatwia planowanie wizyt nawet przy zmiennej pogodzie. W obu obiektach działa wypożyczalnia łyżew prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł. Łyżwy można wypożyczyć za 10 zł.

Dla osób, które w trakcie ferii szukają dodatkowej porcji ruchu i dobrej zabawy, idealną opcją są dmuchane tory przeszkód w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Do niedzieli, 1 lutego, kolorowe dmuchańce dostępne są codziennie w godzinach 6:00–22:00 w ramach zwykłego biletu na basen. Tory znajdują się zarówno w strefie rekreacyjnej, jak i na basenie sportowym, dzięki czemu z atrakcji mogą korzystać zarówno młodsi uczestnicy, jak i starsi miłośnicy wodnych wyzwań. Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy, a osoby mniej pewne w wodzie mogą korzystać z kamizelek asekuracyjnych.

Wszystkie szczegóły dotyczące obiektów oraz cennik znajdziecie na stronie mosir.elblag.eu.