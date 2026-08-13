Sobota w Parku Wodnym Dolinka

W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, Park Wodny Dolinka będzie otwarty według stałego harmonogramu, w godzinach od 9:00 do 20:00. Dodatkowo będzie można skorzystać z atrakcji, które urozmaicą gościom pobyt: zumba w wodzie, aqua fitness, Dj set oraz animacje dla najmłodszych: bańkowe show, brokatowe tatuaże i warkoczyki. Warto więc już teraz zaplanować wakacyjną wizytę na weekend.

Nadchodząca sobota, 15 sierpnia, zapowiada się upalnie. Według prognozy pogody będzie to najcieplejszy dzień w tym tygodniu. Warto więc wykorzystać go maksymalnie. W tym dniu Park Wodny Dolinka czynny jest w stałych godzinach, od 9:00 do 20:00. Oprócz bogatej oferty kompleksu basenowego: zjeżdżalni, rwącej rzeki, basenów, czy brodzika dla najmłodszych, na gości czekać będą dodatkowe atrakcje, z których będzie można skorzystać w cenie biletu na basen. Nie zabraknie rozgrzewającej zumby w wodzie i aqua fitnessu z makaronami, w przerwie między aktywnościami zagra dla Was DJ, który zagra same wakacyjne hity. Na dzieci i młodzież będzie czekała strefa animacji: kolorowe warkoczyki, brokatowe tatuaże i show baniek mydlanych. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym planem atrakcji.

Sobota, 15.08 - AKTYWNOŚCI W WODZIE:

- 12:30 – zumba w wodzie

- 13:30 – aqua fitness

- 14:30 – zumba w wodzie

- 14:50-16:30 – DJ

- 16:30 – zumba w wodzie

- 17:30 – aqua fitness

- 18:30 – ostatnia zumba w wodzie

Sobota, 15.08 - ATRAKCJE DLA DZIECI:

- 13:00 – 13:15 – bańkowe show

- 13:15 – 14:00 – warkoczyki i tatuaże brokatowe

- 14:00 – 14:15 – bańkowe show

- 14:15 – 15:00 – warkoczyki i tatuaże brokatowe

- 15:00 – 15:15 – bańkowe show

- 15:15 – 16:00 – warkoczyki i tatuaże brokatowe

- 16:00 – 16:15 – bańkowe show

- 16:15 – 17:00 – warkoczyki i tatuaże brokatowe

Szczegółowy harmonogram obiektu oraz liczbę osób w obiekcie przed wizytą można sprawdzić na stronie mosir.elblag.eu. Zapraszamy do spędzenia wspólnej soboty i skorzystania ze sprzyjającej pogody.