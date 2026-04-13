Spacer z mapą po Parku Dolinka

 Elbląg, Spacer z mapą po Parku Dolinka

W niedzielę, 19 kwietnia, zapraszamy do wspólnej zabawy na świeżym powietrzu. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu organizuje pierwszą w tym roku Grę Miejską w Parku Dolinka – wydarzenie dla wszystkich, którzy lubią ruch i zagadki. Start zaplanowano na godzinę 12 przy amfiteatrze, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Na uczestników czekać będą specjalnie przygotowane mapy z zaznaczonymi punktami do odnalezienia. W każdym z nich pojawi się zadanie – pytanie lub zagadka, które trzeba będzie rozwiązać, by ruszyć dalej. To propozycja, która łączy spacer z odkrywaniem zakątków parku i dobrą zabawą w terenie.

Wystarczy zgłosić się do biura zawodów, odebrać mapę i wyruszyć w drogę. Na mecie czekać będzie drobna niespodzianka dla tych, którzy poprawnie wykonają wszystkie zadania. To prosta, ale angażująca forma aktywności – idealna zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i grup znajomych.

Jeśli szukacie pomysłu na niedzielne przedpołudnie, Gra Miejska w Parku Dolinka to dobry kierunek. Trochę ruchu, odrobina główkowania i wspólnie spędzony czas – wszystko w jednym miejscu.


