Sport, zabawa i ruch - weekend pełen emocji

Elbląg znów nabiera tempa! Przed nami weekend pełen aktywności – od andrzejkowej zabawy na Dolince, przez treningi „Aktywuj się” w promocyjnych cenach, po rowerową wyprawę po Wysoczyźnie Elbląskiej. Na Helenie czekają turnieje i mecze hokeja, a w CRW Dolinka – sportowe emocje związane z Mistrzostwami Województwa w pływaniu. Niezależnie od wieku i sportowych preferencji – każdy znajdzie coś dla siebie.

Andrzejkowa zabawa na Dolince (piątek)

W piątkowy wieczór Dolinka przeobrazi się w wodną andrzejkową scenę. Od 20:00 do 22:00 czeka dwugodzinny relaks i zabawa przy muzyce na żywo, efektach świetlnych i klimacie idealnym na wejście w weekend. Bilety kosztują 30 zł i są dostępne w kasie – liczba miejsc jest ograniczona.

Black Friday z programem Aktywuj się (piątek)

Piątek to także świetna okazja, by spróbować różnych form treningu w wyjątkowych cenach. Trzy zajęcia programu „Aktywuj się” objęte są 50% zniżką: o 17:30 FitStep, o 18:30 Turbo Spalanie, a o 20:05 Aqua Fitness na Krytej Pływalni. Idealny sposób, by aktywnie zacząć weekend.

Rowerowa wycieczka, podejście drugie (niedziela)

Po zmianie terminu wracamy na trasę! W niedzielę o 10:00 startuje Miejska Wycieczka Rowerowa, która poprowadzi przez Krzywiec i Krzyżewo. Do przejechania jest ok. 60 km malowniczymi terenami Wysoczyzny Elbląskiej. Udział jest bezpłatny, zbiórka na pętli przy ul. Ogólnej.

Hokej na Helenie (sobota-niedziela)

Na Lodowisku Helena szykuje się intensywny, dwudniowy blok hokejowych emocji. W sobotę od 11:00 do 16:30 odbędzie się I Elbląski Turniej Minihokeja – pełen energii i bramek w wykonaniu najmłodszych zawodników. Wieczorem o 20:15, a następnie w niedzielę o 11:00, na tafli spotkają się Fudeko GAS Gdańsk i Naprzód Janów w ramach 15. i 16. kolejki 1. ligi. Moc sportu – od najmłodszych po seniorów.

W związku z organizacją wydarzeń ODWOŁANE zostają ślizgawki:

29 listopada (sobota) o godz. 13:10, 14:20, 15:30 i 16:40

30 listopada (niedziela) o godz. 13:10. Pozostałe sesje o 14:20, 15:30, 16:40 odbędą się planowo.

Mistrzostwa Województwa w pływaniu (sobota-niedziela)

Na Dolince odbędą się Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w pływaniu. W sobotę rywalizacja ruszy o 10:30, o 15:45 zaplanowano uroczyste otwarcie, a o 16:00 rozpocznie się drugi blok zawodów. W niedzielę młodzi pływacy wystartują o 10:30. To dwa dni intensywnych zmagań i świetna okazja, by wspierać zawodników z regionu.

W związku z organizacją zawodów 29 listopada, w godzinach 6:00-22:00, basen sportowy oraz basen do nauki pływania w godzinach będzie całkowicie wyłączony, a 30 listopada od 6:00-14:00. Obiekt do pełnego funkcjonowania basenów wróci w niedzielę, po godzinie 14:00.