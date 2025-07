Sportowe emocje na rolkach

Szybkość, zręczność i świetna zabawa – to wszystko czeka na uczestników zawodów na rolkach, które już w środę, 16 lipca o godz. 17:00 odbędą się na rolkowisku przy ul. Karowej. Wraz z trenerami UKS Wikingowie przygotowaliśmy specjalny tor przeszkód, na którym młodzi zawodnicy będą mogli sprawdzić swoje umiejętności i zmierzyć się w sportowej rywalizacji. Udział jest bezpłatny.

Rolkowisko to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc sportowej rekreacji w Elblągu, dlatego nie mogło zabraknąć go w wakacyjnym harmonogramie. Przed startem każdy uczestnik będzie miał możliwość przećwiczenia trasy i zapoznania się z przeszkodami, co pozwoli lepiej przygotować się do oficjalnego przejazdu. Na mecie – niezależnie od wyniku – na każdego czekać będzie słodki upominek.

Dla wspólnego bezpieczeństwa przypominamy, że udział w zawodach możliwy jest wyłącznie w kasku. Osoby, które nie posiadają własnego sprzętu, będą mogły skorzystać z dostępnych na miejscu kasków. Przypominamy, że na terenie obiektu nie znajduje się wypożyczalnia rolek do jazdy po strefie. Ponadto będziemy wdzięczni za wcześniejsze wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie do organizatorów oświadczenia opiekuna.

Wszystkie wydarzenia w ramach Wakacji z MOSiR-em są całkowicie bezpłatne. Śledźcie nas w mediach społecznościowych – na Facebooku, TikToku i Instagramie – by być na bieżąco z nadchodzącymi atrakcjami.